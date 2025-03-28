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撇電價漲跟經濟部有關 郭智輝：撥補台電是大變數

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
傳4月將漲民生電價，經濟部長郭智輝今再被問到台電撥補、漲電價等，郭說，撥補對台電未來經營有幫助，至於漲電價與否由電價審議委員決定，他相信這是大的變數，提供給電價審議委員參考。記者屈彥辰／攝影
傳4月將漲民生電價，經濟部長郭智輝今再被問到台電撥補、漲電價等，郭說，撥補對台電未來經營有幫助，至於漲電價與否由電價審議委員決定，他相信這是大的變數，提供給電價審議委員參考。記者屈彥辰／攝影

傳4月將漲民生電價，經濟部長郭智輝今再被問到台電撥補、漲電價等，郭說，撥補對台電未來經營有幫助，至於漲電價與否由電價審議委員決定，他相信這是大的變數，提供給電價審議委員參考。

電價費率審議會今日舉行，4月是否調漲電價，政府聲稱關鍵點為台電是否順利撥補千億。

郭智輝說，台電的問題是講過很多次，撥補是在彌補財務狀況，目前負債92%，如果有撥補可以改善財務情形，如果撥補可以把過去因為補貼國人的電價，造成負債6千億，目前只有撥補500億，其他部分是增資，現在還負債3千億左右，如果可以撥補，對未來經營有非常顯著的幫助。

郭智輝表示，漲不漲電價，是由電價審議委員決定。他相信這是大的變數，提供給電價審議委員參考，希望他們能夠了解，台電還是要從自己的經營跟管理努力，不能像大家說，因為過去凍漲，經營不努力，不是這樣。經營要很努力，管理也要很妥適，讓營運在正常軌道上，財務可以改善，可以使用的管理工具就會很多。

台電 郭智輝 電價

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