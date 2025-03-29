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撥補就不漲電價？ 郭智輝：相信是一個非常大的變數

中央社／ 台北28日電

電價費率審議會今天登場，媒體報導可能有緩衝期，待2筆千億補貼預算確定落空再漲電價。經濟部長郭智輝表示，撥補是彌補台電的財務狀況，漲不漲電價由電價費率審議委員決定，但他「相信這是一個非常大的變數」。

行政院長卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，郭智輝在會前受訪時做上述表示。

媒體提及是否應撥補千億補貼給台電，郭智輝表示，撥補是在彌補台電的財務狀況，台電現在大概負債92%，如果有撥補可以改善台電的財務情形。

郭智輝說，過去因為補貼國人的電價，造成的這個新台幣6000億元的負債，到目前為止只有撥補500億元，其他的部分是增資，現在還負債大概3000億元左右，這個3000億元是跟凍漲有相關，所以，如果可以來撥補，對台電未來在經營上面有非常顯著的幫助。

媒體進一步追問，若有撥補，是否就能不漲電價。

郭智輝表示，漲不漲電價是由電價費率審議委員來做決定，「我相信這個是一個非常大的變數」，經濟部會提供資料給電價費率審議委員做參考，讓委員能夠瞭解。

郭智輝指出，台電還是要從自己的經營跟管理上面去努力，「不能就像大家在講的說，因為過去你的凍漲，你的經營不努力，不是這樣的」。台電的經營要很努力，管理也要很妥適，讓整個的營運在一個正常的軌道上面來運作，所以，財務若可以改善，對台電來說，可以使用的管理工具就非常的多。

台電 經濟部 電價

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