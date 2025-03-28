租金補貼快發不出來？ 民團：真以為沒人翻預算隨便你講

內政部長劉世芳近日於立院答詢表示，行政院今年編列300億元中央擴大租金補貼，由於其中200億元預算來自行政院的公務預算補貼，但目前仍卡在立法院審查，在此狀況下，租金補貼可能在10月至11月就會用完。

對此，民團OURs都市改革組織研究員廖庭輝在臉書表示，從1月總預算案三讀通過後，國土署就在哭說預算被凍結，租金補貼發到11月就會用完，一直到本周租屋市場透明化專案報告，內政部還是在哭這件事情。「越看越不爽，真的以為沒人會去翻預算，就隨便你們講？」

他表示，這幾年的住宅基金預算，去年11月他就仔細看完了。

114年住宅基金的預算案結構，預算收入500.9億元，較上年度預算數248.5億元，增加約一倍。其中國庫撥補由200億元提升至400億元，創下歷史新高，而被凍結的10%就是這400億元的撥補，一共只凍40億元。

另外在預算支出上，住宅基金較上年度增加104.5億元，其中租金補貼支出由287.7億元上升至351億元，新青安支出由15.8億元提升至48.2億元。

廖庭輝表示，先不談住宅基金的性質，是否應該接受那麼大量的撥補、內政部什麼時候要提解凍報告、立法院會不會審、租補政策的各種問題是否可以透過凍結監督等比較複雜的問題。

即便簡單假設這40億元真的不能用，就問為什麼不是先減少新青安48.2億的額度，而是整天宣傳製造租補恐慌？

他推測有兩個原因：

一是，對社會大眾講租金補貼發不出來，比較容易情勒，新青安已經很多人不爽，拿出來講比較沒人同情。

二、新青安是行政院交下來的業務，內政部不敢動這筆錢，真的要權衡也是先緊縮租補，新青安則是必定要開綠燈。

廖廷輝直言，總統賴清德住宅政策就那三樣，如果上任不到一年就廢掉一樣承認失敗與錯誤的話，那還要混嗎？整天把遮羞布拿到別人臉上揮，就不要怪這塊布被人扯下來。