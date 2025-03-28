歐洲基本面復甦 掌握奢侈品成長題材

2025年初以來全球股市上漲0.4%，成熟市場股市下跌0.5%，美股下跌3.6%，歐洲股市則表現優異，年初以來仍上漲7.7%，主要受到經濟成長逐步復甦，且歐元區央行降息步伐較聯準會明確，加上MSCI歐洲指數企業獲利將於今年由負轉正，預期歐股將隨著政治不確定性下降且政府擴大政府支出而具有上漲潛力。國泰投顧指出，歐股整體基本面轉強，可聚焦奢侈品成長題材：川普1.0任期奢侈品表現強勁，顯示關稅對奢侈品銷售影響有限；歷史經驗顯示奢侈品於歐元區央行降息時往往表現較佳。

歐股基本面轉強 預計2025年企業獲利有望由負轉正 奢侈品指數成長最高

觀察歐元區花旗經濟驚奇指數，相較美國及中國大陸，歐元區位階較高且仍處上升趨勢，顯示歐元區經濟數據表現較佳。根據歐元區央行最新預估，歐元區2025年及2026年GDP成長率將逐步提升，通膨則將逐步回落。企業獲利方面，MSCI歐洲指數EPS成長率將自2024年減1.74%提升至2025年增3.55%，奢侈品指數有更顯著的改善，將自年減15.45%大幅增加至年增22.38%。

川普第一次任期時威脅將對歐洲汽車課徵關稅，禁止歐盟實施報復性措施，汽車類股表現不佳。資訊科技股受惠川普放寬科技監管上漲70.33%，美歐消費強勁則帶動奢侈品類股上漲72.51%。

歷史經驗顯示奢侈品於歐元區央行降息時往往表現較佳 目前仍尚未完全反映

統計歐元區央行各次降息循環，歐洲股市平均啟動降息12個月後報酬為12.16%，2024年6月啟動降息至今尚未完全反應，其中2024年啟動降息後至今價值股已上漲13.12%高於過去4次降息循環平均11.95%，其他類股成長股、非必需消費品皆尚未反映，奢侈品於過去降息循環表現最佳，

然而2024年啟動降息至今仍下跌4.31%，遠低於過去4次降息循環平均的36.00%，具有上漲潛力摩根士丹利歐洲機會基金以由下而上的方式精選持股，聚焦歐洲具競爭優勢的企業，鎖定利基產業的領導者、知名奢侈品牌、破壞式創新等主題，基金主要配置非必需消費品達35.41%高於參考指數僅9.57%，非必需消費品中更看好奢侈品，目前基金持股僅25檔，主動投資比例達85.99%。