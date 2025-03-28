美課汽車關稅／我無整車輸美 零件是否上榜待釐清

美國總統川普宣布四月二日起對所有外國進口汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵百分之廿五關稅，財經官員表示，台灣無整車出口至美國，出口的主要是未在加徵名單的沙灘車；車輛零件去年出口美國卅一億美元，是否上榜仍待釐清。經濟部也考慮對美增購天然氣與石油，政府已盤點對美採購的潛力清單來因應高關稅談判。

行政院發言人李慧芝昨指出，政府持續掌握美國關稅政策，也跟美國有多方管道聯繫，且行政院現已成立台美經濟工作小組，各種可能情境都在推估中，已有跨部會因應方案。

立法院財政委員會昨邀集相關部會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒十五國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告。金管會證期局副局長黃厚銘回應立委羅明才質詢時說，先前有透過證交所與櫃買中心詢問上市櫃公司，受美國關稅調整影響的公司有廿二家，主要是電子產業與汽車產業。

財政部長莊翠雲表示，台灣去年對美汽車出口約卅一億美元，主要為汽車零組件，至於汽車零組件是否也在百分之二十五關稅的課稅範圍內，目前還不明確，但台灣目前沒有整車出口至美國，台灣出口到美國的車子百分之九十九是排氣量一千ＣＣ以下的越野沙灘車。經濟部官員說，沙灘車不算是陸上行走車輛，因此不在百分之廿五關稅課徵範圍。

車輛公會說，建議政府不應無條件、主動調降汽車整車進口關稅，若台灣小客車的進口關稅稅率由百分之十七點五直接降至零或百分之二點五，除了損失國家稅收，也將使台灣汽車產業失去競爭力，連帶影響國內汽車產業上、中、下游供應鏈以及車輛電子產業的發展。

車輛公會呼籲，政府制定關稅政策時，需進行全面且審慎的評估，綜合考慮產業的長遠發展，美國加徵汽車關稅百分之廿五對台灣汽車整車影響並不大，政府不需要主動調降汽車整車進口關稅，避免對台灣的汽車及汽車電子相關產業嚴重衝擊，進而影響整個汽車產業鏈。