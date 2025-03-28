保健食品關稅 擬分階段調降

朝野立委關切保健食品關稅百分之卅過高，財政部長莊翠雲昨於立法院財政委員會備詢時說，「未來調降是方向」，目前規畫部分產品以分年、分階段逐步調降，但項目要由經濟部產發署提供；經濟部次長江文若也說，「我們會調降，這個方向已經確定」。

經濟部去年六月做過「我國保健食品調降關稅之效益評估」，我國保健食品產業產值近千億元，其中錠劑、膠囊狀保健食品二○一七至二○二二年平均產值約四四七億元，台灣在加入世貿組織（ＷＴＯ）後，對錠劑、膠囊狀食物製品仍保留百分之卅關稅，也促成部分國外業者在台灣委託代工、並與國內廠商多元合作。

業者建議優先爭取國與國對等降稅，若需自主先行降稅，建議宜有長期規畫與配套。