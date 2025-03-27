保健食品關稅調降 業者：幫外人打自己

財政部、經濟部昨（27）日鬆口將分階段調降保健食品關稅，台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁昨日表示「不可思議」，直言全世界哪有國家「幫外人打自己」，他強調，若真要降稅，政府應提相對應條件，配套要完善，不可毫無保留讓國際保健食品長驅直入。

陳威仁表示，立法委員呼籲調降保健食品關稅，始自三年前，當時已有執政黨立委向政府提出降稅要求，直至今年，立委再度提出調降保健食品關稅。

陳威仁分析，雖然進口保健食品因高關稅而無法大舉來台，但許多進口商會將代工訂單交給台灣本土廠商，若財政府後續真的將進口關稅逐步降低，這將造成本土業者生產訂單逐步流失；此外，一旦關稅保護牆逐步打破，也會讓部份本土保健品業者將生產線移至海外，最後再將產品賣回台灣，最後犧牲的是台灣本土保健品製造業的產值。