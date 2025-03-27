保健食品關稅調降 業者：幫外人打自己

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

財政部、經濟部昨（27）日鬆口將分階段調降保健食品關稅，台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁昨日表示「不可思議」，直言全世界哪有國家「幫外人打自己」，他強調，若真要降稅，政府應提相對應條件，配套要完善，不可毫無保留讓國際保健食品長驅直入。

陳威仁表示，立法委員呼籲調降保健食品關稅，始自三年前，當時已有執政黨立委向政府提出降稅要求，直至今年，立委再度提出調降保健食品關稅。

陳威仁分析，雖然進口保健食品因高關稅而無法大舉來台，但許多進口商會將代工訂單交給台灣本土廠商，若財政府後續真的將進口關稅逐步降低，這將造成本土業者生產訂單逐步流失；此外，一旦關稅保護牆逐步打破，也會讓部份本土保健品業者將生產線移至海外，最後再將產品賣回台灣，最後犧牲的是台灣本土保健品製造業的產值。

保健食品 關稅

延伸閱讀

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

不滿川普關稅！巴西總統警告「恐推升美通膨」 將向WTO提申訴

川普徵汽車25%關稅！財政部曝我整車出口主要為沙灘車：不在課徵範圍

對美順差739億 藍綠籲增對美採購

相關新聞

美課汽車關稅／我無整車輸美 零件是否上榜待釐清

美國總統川普宣布四月二日起對所有外國進口汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵百分之廿五關稅，財經官員表示，台灣無整車出口至美國...

保健食品關稅擬分年調降 消費者有望受惠

台灣保健食品關稅高達30％，外界期待調降，財政部長莊翠雲昨（27）日透露「未來方向是調降」，部分產品將以分年、分階段逐步...

美課汽車關稅／雙虎車用面板 傷勢最重台廠

美國總統川普宣布4月3日起，對所有外國製汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵25%關稅，面板雙虎友達、群創都曾以全球車用面板龍...

2月景氣向上續亮黃紅燈 國發會看好出口動能延續

國發會昨（27）日發布2月景氣對策信號綜合判斷分數37分，較上月修正值35分增加2分，景氣燈號續呈黃紅燈，距離代表景氣熱...

保健食品關稅 擬分階段調降

朝野立委關切保健食品關稅百分之卅過高，財政部長莊翠雲昨於立法院財政委員會備詢時說，「未來調降是方向」，目前規畫部分產品以...

AI帶動出口 二月景氣差1分轉紅

國發會昨發布二月景氣燈號，連續第二個月亮出代表轉向的「黃紅燈」，綜合判斷分數卅七分，較上月修正值卅五分增加兩分，只差一分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。