保健食品關稅擬分年調降 消費者有望受惠

台灣保健食品關稅高達30％，外界期待調降，財政部長莊翠雲昨（27）日透露「未來方向是調降」，部分產品將以分年、分階段逐步調降，但實際調整項目須由經濟部提供；經濟部政次江文若也表示，確定朝調降方向邁進。

一旦保健食品關稅調降，消費者將有機會以較低價格取得國外保健食品；但考量對於國內產業影響，降稅不會一次到位，而是採分年漸進調整，降低衝擊。

立法院財政委員會昨日邀請財經部會專題報告「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」。

由於美國啟動關稅戰，各國都在盤點自身關稅，外界點名台灣汽車關稅17.5％、保健食品關稅30％，稅率都偏高，呼籲經濟部、財政部考慮調降，兩部會昨日並未鬆口調降汽車關稅，但對於保健食品關稅則明確表態。

國民黨立委賴士葆昨日質詢保健食品關稅調降討論進度，莊翠雲表示，財政部已與經濟部產發署溝通，保健食品中部分產品可分年、分階段調降關稅，具體項目仍待產發署提供。

江文若表示，保健食品關稅將會調降，方向已確定，只是調降方法、時程仍須與相關單位及產業溝通。

經濟部去年6月曾提出「我國保健食品調降關稅效益評估」，根據當時報告，我國保健食品產業產值近千億，其中錠劑、膠囊狀保健食品2017至2022年平均產值約447億元。目前國內主力生產保健食品廠商約有200家，以內銷為主，2023年出口金額約20億元。

進口方面，根據海關資料，去年進口保健食品以美國為最大宗，共進口41億元，占比約46％；其次為紐西蘭約14億元，第三名為日本約9億元。

經濟部指出，因應經濟自由化趨勢，近來確實有調降聲音，業者建議應有長期規劃及全盤配套，包括適度鬆綁國內食品管理相關法規等，並對進口端採分階段逐步調降，例如分五年由30％降至20％。