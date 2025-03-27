台電：電價調整 兩原則討論

經濟部電價費率審議會今（28）日登場，將決定4月電價。昨日傳出電價調漲將設緩衝期，待撥補預算明朗後再漲，台電董事長曾文生昨日表示，這是外界推理，之前確實有過延後決定，但重點是產業、民生電價調整細節要如何設想，兩原則是反映成本、使用者付費及穩定物價。

台電這波規畫以弭平2025年虧損為目標，外界預估4月電價平均漲幅約6%，採「民生調多、產業調少」，住宅、小商家平均約漲10%至11%，工業用電調5%，全台1,450萬戶都受影響。

由於主要鎖定住家、小商家等用電330度以下用戶，對物價衝擊不小，不少執政黨立委都有不同意見，政院擬在2025年追加千億預算給台電、或是以離島建設基金補助離島用電。

在電價拍板前夕，傳出不排除今日電價費率審議會當天同意台電規畫電價漲幅，但給予「緩衝期」，如待立院會期結束後，預算撥補仍無著落，7月再調升，以此為折衷，政院則就撥補預算續行朝野協商。對此，曾文生昨日接受媒體專訪時表示，「老實說真不知道」。

他並說，（電價）延後決定，在2022年曾做過；2022年4月因俄烏戰爭剛爆發、電價暫未作決議，等到7月才調漲，外界看法即是在這樣的推理脈絡裡面。但重點仍是產業、民生電價細節調整，這才是真正要設想問題。

曾文生強調，民生、產業電價調漲對CPI影響不同，民生對物價反映較為直接，產業電價對物價影響較間接，每次審議會也都在斟酌，大原則是反映成本、使用者付費，但也要照顧民生、穩定物價。

曾文生表示，電價上漲會引發物價上漲，俄烏戰爭後，歐洲國家因電價上漲，政府開始擴大社福支出。台電在俄烏戰爭後穩定物價，讓經濟穩定，甚至還獲得經濟紅利，當有歲計賸餘，用來補貼台電虧損，這是合理作法。

行政院在2025年預算案編列撥補台電1,000億元、2024年追加撥補預算1,000億元，目前皆遭到立法院封殺；另外台電吸收離島發電成本逾1,000億元，也正在爭取由離島建設基金補給台電，但同樣須經立法院同意。

電價審議今日登場，據悉，將聚焦台電財務狀況、對通膨影響、台電撥補預算進展及各種可能發展。