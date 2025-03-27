貿易戰恐牽動民間投資

國發會景氣燈號雖續亮黃紅燈，但中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任昨（27）日示警，台灣極有可能列入美國「骯髒15國」名單，恐怕不容易避免高關稅影響，貿易戰除衝擊出口外，未來兩、三年民間投資可能都會受影響，必須持續關注。

另外吳大任觀察，根據中央大學統計3月消費者信心指數（CCI）連六月走跌，又以物價水準信心降幅最大，顯示國人對通膨再起疑慮未消。

吳大任表示，物價信心不振，主因近年通膨嚴重，連帶影響家庭支出，加上4月電價可能調漲，外界預期民生用電調幅較高，將對消費者物價指數（CPI）造成直接衝擊，加上台鐵、高鐵等交通費率也喊漲，使物價信心跌得最重。

吳大任提到，物價信心低迷，除電價調漲已造成物價調漲預期心理外，其他還包括過年之後，商品價格調整，以及近年來醫療成本在CPI結構中，占比持續提升，面臨醫療荒問題，醫療成本帶來影響恐會愈來愈高。另一個則是氣候變遷，使蔬果生產時程提前或延後等，對物價衝擊也會愈來愈大。

另外，在「未來半年投資股票時機」調查方面，信心指數則降至九個月來新低。台經院新興市場研究中心主任劉名寰表示，觀察股市信心從去年5月以來持續創新低，預期今年股市表現空間將受到壓抑。

劉名寰提到，台股在2023和2024年的漲幅很大，尤其資訊電子類股在大盤占比極高，受到美國關稅政策影響，以及美中經濟面和科技面不確定性，未來半年台股較大機率呈現盤整格局。