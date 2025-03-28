2月景氣向上續亮黃紅燈 國發會看好出口動能延續

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會發布2月景氣對策信號綜合判斷分數37分。聯合報系資料照
國發會發布2月景氣對策信號綜合判斷分數37分。聯合報系資料照

國發會昨（27）日發布2月景氣對策信號綜合判斷分數37分，較上月修正值35分增加2分，景氣燈號續呈黃紅燈，距離代表景氣熱絡的紅燈，只差1分。

國發會經濟處長邱秋瑩表示，象徵未來景氣的領先指標指數連四月上升，且增幅擴大；景氣對策信號九項構成項目前二月合併觀察，包含製造業銷售量指數等項目表現皆不錯，意味景氣動能穩定。

景氣對策信號燈號變化
景氣對策信號燈號變化

針對美國總統川普將宣布對等關稅，邱秋瑩指出，川普政策不確定性相當高，不過行政院已成立跨部會小組沙盤推演並做足萬全準備，政府也會協助廠商分散布局，強化競爭力，希望將衝擊降至最低。邱秋瑩表示，我國廠商供應鏈移轉，早在川普上一任便已展開，廠商並非現在才因應，而是已經因應五、六年，「先前劇本已在付諸行動」。

不過今年前二月傳產復甦情況並不佳，邱秋瑩分析，主要仍受國際產能競價影響，但未來可能受惠俄烏停戰，再加上中國大陸加大經濟刺激力道，均有助傳產回升。

至於4月電價可能調漲，是否衝擊內需？邱秋瑩表示，政院已拍板延長關鍵原物料降稅措施至9月底，一次延長半年，希望穩定物價，至於未來物價走勢，因電價審議會今日才會召開，國發會無法預判。

針對領先指標七項構成項目中的實質貨幣總計數M1B、股價指數2月均較上月下滑，再加上近期股市動能不足，是否影響景氣表現？邱秋瑩說，去年上市櫃公司表現不錯，股利發放值得期待，國人財富效果「今年應該還可以」。

國發會表示，景氣對策信號九項構成項目中，製造業銷售量指數與批發業營業額因AI需求強勁轉呈紅燈，各增加2分，工業及服務業加班工時部分受春節因素干擾，及逢年後服務消費淡季等影響轉為綠燈，減少2分，其餘六項燈號維持不變。

展望後續景氣，國發會提出三點分析。首先，出口動能可望延續，主因全球科技大廠加碼AI及資料中心等，及我國半導體供應鏈具競爭優勢，均挹注出口表現；其次，國內半導體業者積極擴充先進製程與高階封裝產能，點火投資動能；第三在消費方面，隨企業獲利成長、最低工資調升等，可望維繫民間消費成長。

國發會 川普 景氣對策信號

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