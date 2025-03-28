美課汽車關稅／車輛公會：台灣車廠影響有限

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

美國總統川普對汽車進口課徵25%關稅，台灣區車輛公會昨（27）日認為，台灣少有汽車出口至美國，影響有限，汽車零組件業者包括輪胎、汽車保險桿、車燈、車用鏡頭等普遍認為初期影響有限。

此外，車輛公會指出，台灣部分業者已在美國設廠如東陽、堤維西與和大，不僅不一定會受到衝擊，甚至有機會受惠。

不過業者擔心川普關稅政策詭譎難料，誰也不知道下一步會怎麼走，只能謹慎看待。

公會指出，台灣少有汽車出口至美國，美國提高汽車整車進口關稅，建議政府不應無條件、主動調降汽車整車進口關稅。若台灣小客車進口關稅稅率由17.5%直接降至0%或2.5%，除了國家稅收損失，也將使台灣汽車產業失去競爭力，連帶影響國內汽車產業上、中、下游供應鏈及車輛電子產業發展。

業內指出，此次受川普關稅政策影響較大的汽車零組件廠應為原廠件（OEM）廠，副廠件（AM）影響相對低，AM廠甚至可能因此政策擴大市場。

部分台廠已經規劃在美國設廠，以堤維西為例即應美國車廠要求，在底特律設廠；和大也是因應客戶端要求在新墨西哥設廠。近期掛牌上市的虎山供應美國車用鏡頭也是AM產品，虎山已在美國設研發與檢測中心，未來不排除對應美國關稅政策，在美國設廠。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

憂川普貼標籤殃及擴廠 倍耐力要中國大股東降低持股

川普關稅…林本堅：採購台灣半導體 美商將受較大影響

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

相關新聞

美課汽車關稅／我無整車輸美 零件是否上榜待釐清

美國總統川普宣布四月二日起對所有外國進口汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵百分之廿五關稅，財經官員表示，台灣無整車出口至美國...

保健食品關稅擬分年調降 消費者有望受惠

台灣保健食品關稅高達30％，外界期待調降，財政部長莊翠雲昨（27）日透露「未來方向是調降」，部分產品將以分年、分階段逐步...

美課汽車關稅／雙虎車用面板 傷勢最重台廠

美國總統川普宣布4月3日起，對所有外國製汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵25%關稅，面板雙虎友達、群創都曾以全球車用面板龍...

2月景氣向上續亮黃紅燈 國發會看好出口動能延續

國發會昨（27）日發布2月景氣對策信號綜合判斷分數37分，較上月修正值35分增加2分，景氣燈號續呈黃紅燈，距離代表景氣熱...

保健食品關稅 擬分階段調降

朝野立委關切保健食品關稅百分之卅過高，財政部長莊翠雲昨於立法院財政委員會備詢時說，「未來調降是方向」，目前規畫部分產品以...

AI帶動出口 二月景氣差1分轉紅

國發會昨發布二月景氣燈號，連續第二個月亮出代表轉向的「黃紅燈」，綜合判斷分數卅七分，較上月修正值卅五分增加兩分，只差一分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。