美課汽車關稅／車輛公會：台灣車廠影響有限
美國總統川普對汽車進口課徵25%關稅，台灣區車輛公會昨（27）日認為，台灣少有汽車出口至美國，影響有限，汽車零組件業者包括輪胎、汽車保險桿、車燈、車用鏡頭等普遍認為初期影響有限。
此外，車輛公會指出，台灣部分業者已在美國設廠如東陽、堤維西與和大，不僅不一定會受到衝擊，甚至有機會受惠。
不過業者擔心川普關稅政策詭譎難料，誰也不知道下一步會怎麼走，只能謹慎看待。
公會指出，台灣少有汽車出口至美國，美國提高汽車整車進口關稅，建議政府不應無條件、主動調降汽車整車進口關稅。若台灣小客車進口關稅稅率由17.5%直接降至0%或2.5%，除了國家稅收損失，也將使台灣汽車產業失去競爭力，連帶影響國內汽車產業上、中、下游供應鏈及車輛電子產業發展。
業內指出，此次受川普關稅政策影響較大的汽車零組件廠應為原廠件（OEM）廠，副廠件（AM）影響相對低，AM廠甚至可能因此政策擴大市場。
部分台廠已經規劃在美國設廠，以堤維西為例即應美國車廠要求，在底特律設廠；和大也是因應客戶端要求在新墨西哥設廠。近期掛牌上市的虎山供應美國車用鏡頭也是AM產品，虎山已在美國設研發與檢測中心，未來不排除對應美國關稅政策，在美國設廠。
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