美課汽車關稅／雙虎車用面板 傷勢最重台廠

經濟日報／ 記者李珣瑛劉芳妙／新竹、台北報導
面板雙虎友達、群創。聯合報系資料照
面板雙虎友達、群創。聯合報系資料照

美國總統川普宣布4月3日起，對所有外國製汽車、輕型卡車及關鍵零組件加徵25%關稅，面板雙虎友達（2409）、群創都曾以全球車用面板龍頭自居，通吃歐、美、日等地車廠訂單，去年雙虎車用顯示器相關營收合計超過1,200億元，是台灣在全球車用關鍵零組件唯一具話語權的領域，恐淪為受創最重台廠。

業界坦言，放眼全球主要面板廠，「沒有一家在美國有產能」，川普對汽車業要課高達25%關稅，面板業難逃衝擊。即便友達積極全球布局，併購德商BHTC後，在美國境內也無生產據點，「躲都躲不過」。

台灣汽車零組件指標廠
台灣汽車零組件指標廠

法人指出，汽車電子化趨勢腳步加快，每輛車搭載的顯示器愈來愈多，從傳統儀表板、中控台，延伸至車上智能顯示、影音娛樂等應用，甚至進化為智慧座艙。

由於車用面板顯示器毛利優於消費性產品，加上每輛車搭載的面板面積愈來愈大，原是支撐雙虎面板事業要角，在電視等消費性電子面板報價回溫之際，如今川普關稅大刀一揮，雙虎車用面板成本大增，恐吹皺市況回溫一池春水。

面板雙虎全球車用面板拓市有成，舉凡賓士、BMW、保時捷等豪華車，或豐田、本田等平價車款，車上顯示器都可以看到友達或群創供應的面板。友達、群創也都曾以「全球車用面板龍頭」自居，即便台灣在全球汽車產業勢力薄弱，在車用面板領域卻有非常大話語權，在產業扮演要角。

對於川普關稅議題，雙虎昨日均表示，關注並持續追蹤美方政策。

川普 車用面板 顯示器

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