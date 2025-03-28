聽新聞
0:00 / 0:00

AI帶動出口 二月景氣差1分轉紅

聯合報／ 記者林海／台北報導
國發會公布2月景氣概況，連續第二個月亮出代表轉向的「黃紅燈」。 本報資料照片
國發會公布2月景氣概況，連續第二個月亮出代表轉向的「黃紅燈」。 本報資料照片

國發會昨發布二月景氣燈號，連續第二個月亮出代表轉向的「黃紅燈」，綜合判斷分數卅七分，較上月修正值卅五分增加兩分，只差一分就轉呈熱絡「紅燈」。國發會經濟發展處長邱秋瑩表示，當前國內景氣延續溫和成長態勢，但仍須密切關注後續變化。

其中針對美國總統川普將於四月二日啟動對等關稅新措施，邱秋瑩表示，川普關稅政策不確定性相當高，而行政院也已組成包括國發會在內的跨部會專案小組，並進行全盤推演，政府會做好萬全準備、協助產業轉型，盡可能把衝擊降到最低。

邱秋瑩表示，二月景氣對策信號的九個構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈紅燈、各增加兩分，工業及服務業加班工時轉呈綠燈、減少二分，其餘六項燈號維持不變。

對於三月燈號是否有望亮出紅燈，邱秋瑩說，主要仍要看領先指標，目前領先指標連續四個月上升，累積升幅百分之一點六四，同時指標則是連續廿二個月上升，累積升幅百分之十二點八五，成長動能相當穩定。

而二月綜合判斷分數增兩分，主要動能仍來自ＡＩ，外界關注傳統產業前景，邱秋瑩指出，如果未來俄烏停戰、大陸加大政策刺激力道，對於傳統產業都是利多。

此外，電價審議委員會今天舉行，電價上漲恐成定局，邱秋瑩表示不方便評論，但行政院物價小組已經宣布延長大宗物資、油氣類等商品延長降稅，政府會盡可能的穩定物價。

展望未來，邱秋瑩說，隨全球科技大廠加碼ＡＩ及資料中心等資本支出，加上ＡＩ應用延伸至終端電子產品，以及我國半導體供應鏈具競爭優勢，有助延續我國出口動能；消費方面，隨國內景氣與就業市場穩定、企業獲利成長，以及最低工資提高及軍公教調薪，有助提升企業調薪與獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制並推動減輕人民負擔措施，有助增加家庭可支配所得，維繫民間消費成長。不過，全球經濟續受主要國家經貿政策動向、地緣政治和平談判進程、各國貨幣政策步調不一等因素干擾，仍須密切留意對國內景氣影響。

半導體 國發會 景氣燈號 經濟發展 電價

延伸閱讀

紅燈只差1分 國發會：2月景氣燈號續亮黃紅燈、37分

2月景氣燈號續亮「轉向」黃紅燈 國發會：密切關注後續變化

公共政策網路平台 預告軍法草案遭駭？國發會三點說明

台南捷運第1期藍線綜合規劃 完成國發會審議

相關新聞

後續景氣方向為何？ 國發會三面向看今年經濟動能

國發會27日發布2月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數37分，較上月修正值35分增加2分，景氣燈號續呈黃紅燈。

Google與亞馬遜2大增資案共95.9億元 經部核准通過

經濟部今天核准Google和亞馬遜2家國際大廠對台灣子公司增資案，金額分別新台幣70億元、25.94億元，其中Googl...

2月景氣燈號續亮「轉向」黃紅燈 國發會：密切關注後續變化

國發會今日發布2月景氣燈號，連續第二個月亮出代表轉向的「黃紅燈」，綜合判斷分數37分，較上月修正值35分增加2分。國發會...

川普徵汽車25%關稅！財政部曝我整車出口主要為沙灘車：不在課徵範圍

美國總統川普宣稱將對進口車輛加收25％關稅，財政部長莊翠雲27日表示，台灣去年對美汽車出口約新台幣31億元，美國自台灣進...

保健食品關稅 擬分階段調降

朝野立委關切保健食品關稅百分之卅過高，財政部長莊翠雲昨於立法院財政委員會備詢時說，「未來調降是方向」，目前規畫部分產品以...

央行首度鬆口 我外匯存底美債占比92%

中央銀行副總裁朱美麗昨赴立法院財委會報告，首度透露我國外匯存底中高達百分之九十二為美債，且以美國公債為主。截至今年二月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。