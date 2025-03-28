AI帶動出口 二月景氣差1分轉紅

國發會昨發布二月景氣燈號，連續第二個月亮出代表轉向的「黃紅燈」，綜合判斷分數卅七分，較上月修正值卅五分增加兩分，只差一分就轉呈熱絡「紅燈」。國發會經濟發展處長邱秋瑩表示，當前國內景氣延續溫和成長態勢，但仍須密切關注後續變化。

其中針對美國總統川普將於四月二日啟動對等關稅新措施，邱秋瑩表示，川普關稅政策不確定性相當高，而行政院也已組成包括國發會在內的跨部會專案小組，並進行全盤推演，政府會做好萬全準備、協助產業轉型，盡可能把衝擊降到最低。

邱秋瑩表示，二月景氣對策信號的九個構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈紅燈、各增加兩分，工業及服務業加班工時轉呈綠燈、減少二分，其餘六項燈號維持不變。

對於三月燈號是否有望亮出紅燈，邱秋瑩說，主要仍要看領先指標，目前領先指標連續四個月上升，累積升幅百分之一點六四，同時指標則是連續廿二個月上升，累積升幅百分之十二點八五，成長動能相當穩定。

而二月綜合判斷分數增兩分，主要動能仍來自ＡＩ，外界關注傳統產業前景，邱秋瑩指出，如果未來俄烏停戰、大陸加大政策刺激力道，對於傳統產業都是利多。

此外，電價審議委員會今天舉行，電價上漲恐成定局，邱秋瑩表示不方便評論，但行政院物價小組已經宣布延長大宗物資、油氣類等商品延長降稅，政府會盡可能的穩定物價。

展望未來，邱秋瑩說，隨全球科技大廠加碼ＡＩ及資料中心等資本支出，加上ＡＩ應用延伸至終端電子產品，以及我國半導體供應鏈具競爭優勢，有助延續我國出口動能；消費方面，隨國內景氣與就業市場穩定、企業獲利成長，以及最低工資提高及軍公教調薪，有助提升企業調薪與獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制並推動減輕人民負擔措施，有助增加家庭可支配所得，維繫民間消費成長。不過，全球經濟續受主要國家經貿政策動向、地緣政治和平談判進程、各國貨幣政策步調不一等因素干擾，仍須密切留意對國內景氣影響。