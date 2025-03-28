經部：去年銷美31億美元
美國對車輛祭出25%關稅，經濟部昨（27）日表示，台灣鮮少整車出口至美國，至於車輛零組件，去年出口美國31億美元（約新台幣1,026億元），會與相關業者一起評估因應。
金管會證期局副局長黃厚銘表示，上市櫃公司受美國關稅影響公司有22家，主要為電子與汽車產業。
立法院財政委員會昨日邀請財經部會專題報告，立委質詢時關注政府擴大對美採購項目有哪些？經濟部次長江文若表示，中油近期簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，一定有增加採購的空間；也有考慮對美增加進口石油。
另外，江文若表示，行政院台美經貿專案小組都有討論對美國增加採購等相關議題，經濟部也正在盤點對美採購的潛力清單，但涉及對美談判，目前不便公開。
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