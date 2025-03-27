進口保健食品關稅調降？台灣保健營養食品公會陳威仁：不可思議

立法委員關切進口保健食品關稅調降，財政部長莊翠雲表態將就部分產品分年、分階段逐步調整。台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁27日表示，對政府將調降進口保健品關稅的態度感到不可思議，「全世界哪有國家是幫著外人打自己國家製造業的道理。」

陳威仁表示，立法委員提出呼籲調降進口保健食品關稅，始自三年前，當時已有執政黨立委向政府提出降稅要求，直至今年起立委們再度提出調降保健食品關稅，這些民代的行為讓他覺得不可思議。若財政部真的要調降關稅，陳威仁期待政府能提出相對應的條件，不可毫無保留地讓國際保健食品長驅直入台灣市場。

他表示，食品所統計台灣保健食品每年銷售額約1,800億元以上，其中由台灣保健食品業生產製造的產值約1,000億元左右，這固然歸功於進口來台的保健食品關稅30%，讓本土製造廠具備較高的優勢。但是他強調，政府本來就有義務促進台灣本土保健食品製造業發展，哪有幫著外人打自己的道理。

陳威仁分析，雖然進口保健食品因高關稅而無法大舉來台，但是許多進口商會將代工訂單交給台灣本土廠商，若政府後續真的將進口關稅逐步降低，這將造成本土業者生產訂單逐步流失；此外，一旦關稅保護牆逐步打破，也會讓部分本土保健品業者將生產線移至海外，最後再將產品賣回台灣，最後犧牲的是台灣本土保健品製造業的產值。

他最後強調，就算進口保健食品的關稅被取消，這些保健食品在國內市場也不會降價，消費者並不會從政府的這項政策獲得任何好處。