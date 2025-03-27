安盛：Fed今年不會降息 2026年降息四次

安盛投資管理美國固定收益投資專家史帝文森（Jack Stephenson）27日來台指出，要等到美國經濟走弱，美國聯準會（Fed）才會考慮降息。因此，雖然市場仍預估Fed今年有希望降息三次，但安盛預估Fed今年不會降息，到明年才會降息四次，讓聯邦基金利率降到3.5%。

由於關稅戰衝擊，市場降低對於美國經濟成長率的預期。史帝文森指出，預期美國今年經濟成長率仍有2.1%，2026年會降到1.5%；今年通膨率預估為3%，明年則上揚到3.2%，超過十年平均值。

史帝文森表示，在不確定的環境中，美國非投資等級債仍相當抗跌。受惠於利差水準合理、違約率偏低、利率敏感度低及需求強勁，非投資等級債券仍能為投資人提供穩定且有利的回報，預估今年總報酬可達6.5-7.5%，其中債息為主要報酬來源。

史帝文森認為，非投資等級債不需要像股市一樣依靠獲利強勁成長。經濟成長維持在較低但正向的區間，更有利於企業持續穩定經營與創造營收，反而更有利於非投資等級債。今年以來，美國非投資等級債表現優於美股，且波動也更低。

史帝文森指出，由於不確定性增加與美國公債市場持續波動，美國非投資等級債的利差短期內可能略為擴大，但由於不少資金等待低檔承接，因此預估利差可能在350-400個基本點（1個基本點是0.01個百分點）區間整理，到年底時可能縮減到350個基本點或更低。另外，違約率仍可能維持在1-3%，仍低於或符合長期平均。