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金管會「隱璞尋光計畫」 主動出擊找金融科技創新潛力案

中央社／ 台北27日電

金管會今天啟動「隱璞尋光計畫」，創新處長胡則華說明，將透過主動拜訪金融機構及新創科技業者挖掘具有發展潛力的創新案件，預計初步拜訪12家金融機構與4家金融科技公司。

胡則華今天在金管會例行記者會說明，為發展金融科技創新，金管會推動金融科技創新實驗與業務試辦雙軌併行機制，並建立監理門診與法規諮詢等輔導機制，提供法規與創新性相關諮詢與輔導。

胡則華指出，考量現行機制均為金融機構或科技業者經內部篩選案件後提出。金管會為積極開發創新案件，將主動拜訪業者進行訪談，了解有無曾發想但尚未提出申請的創新實驗、業務試辦案件或其他創新想法，以協助業者釐清問題，提出「隱璞尋光計畫」。

胡則華說，計畫意思是引導業者挖掘具發展潛力的創新案件，促使嶄露光芒，再落地應用發展業務。

胡則華介紹，金管會將於4月開始拜訪業者，包含北富銀、永豐金證券、富邦人壽、國泰世華銀、群益金鼎證、國泰人壽、中信銀、好好證券、台灣人壽、將來銀、阿爾發投顧與富邦產險共12家金融機構，與4家金融科技業者。

金管會表示，預期透過計畫執行發掘更多具創新潛力案件、瞭解及協助業者解決創新過程面臨的問題、促進金融業與科技業的跨機構或跨業合作。

科技業 金管會 金融科技

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