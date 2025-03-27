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後續景氣方向為何？ 國發會三面向看今年經濟動能

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會27日發布2月景氣概況，景氣燈號續呈黃紅燈。圖／聯合報資料照片
國發會27日發布2月景氣概況，景氣燈號續呈黃紅燈。圖／聯合報資料照片

國發會27日發布2月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數37分，較上月修正值35分增加2分，景氣燈號續呈黃紅燈。

景氣指標部分，景氣領先指標指數103.35，較上月上升0.64%，為連續四個月上升，累計升幅1.64%；七個構成項目經去除長期趨勢後，三項上升，分別為建築物開工樓地板面積、實質半導體設備進口值、製造業營業氣候測驗點。景氣同時指標指數105.27，較上月上升0.68%，已連續22個月上升，累計升幅12.85%。

後續景氣方向為何？國發會提出三面向說明。其一，我國出口動能可望延續，主因隨著全球科技大廠加碼AI及資料中心等資本支出，加上AI應用延伸至終端電子產品，以及我國半導體供應鏈具競爭優勢，均有助出口方面獲得挹注。

第二，國發會認為可關注投資方面，國內半導體業者積極擴充先進製程與高階封裝產能，加上政府持續推動投資台灣三大方案與綠能建設，並協助企業淨零、數位雙軸轉型，均可望增添投資動能。

第三則是消費方面，國發會指出，隨國內景氣與就業市場穩定、企業獲利成長，以及最低工資及軍公教調薪，有助提升企業調薪與獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制並推動各項減輕人民負擔措施，有助增加家庭可支配所得，維繫民間消費成長。

不過，國發會也提醒，全球經濟受主要國家經貿政策動向、地緣政治和平談判進程、各國貨幣政策步調不一等因素干擾，仍須密切留意對國內景氣影響。

國發會 景氣燈號

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