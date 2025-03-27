安盛投資：美國非投資等級債正迎最佳布局點

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
安盛投資管理美國固定收益投資專家Jack Stephenson。圖／富盛證券投顧提供
安盛投資管理美國固定收益投資專家Jack Stephenson。圖／富盛證券投顧提供

安盛投資管理美國固定收益投資專家Jack Stephenson今天表示，儘管目前市場前景存在一定不確定性，美國非投資等級債券市場依然展現相對強大的抗跌力道。基於利差水準合理、違約率偏低以及需求強勁，非投資等級債券市場在面對市場波動的同時，仍能為投資人提供穩定且有利的投資環境。他預期聯準會將在今年剩下的時間內維持利率不變，這意味著債券殖利率將維持在現有的水平附近區間波動，收益仍將是報酬的主要來源。

Jack Stephenson指出，儘管美國非投資等級債券市場與股市在中長期存在較高的連動性，但兩者表現仍存在差異。美國非投資等級債券市場不需要像股市一樣，依靠經濟保持過去數年強勁的成長速度來維持當前的估值水準。對美國非投資等級債券市場而言，經濟成長維持在較低但正向的區間，有利於企業在穩定的環境下，持續經營與創造營收。這種情況甚至比經濟過熱（對較高品質但對利率較敏感的債券不利）或經濟衰退（企業財務狀況惡化、違約率上升）更加適合非投資等級債券市場。

Jack Stephenson說，美國聯準會3月在FOMC會議已將今年的GDP成長預測下調0.4%至1.7%，但長期預測仍維持在約1.8%。這樣的GDP成長率（介於0-2%）對非投資等級債券市場來說仍屬有利，這也是為什麼近期美國非投資等級債券市場的波動性明顯低於股市的原因。

從通膨角度觀察，Jack Stephenson表示，由於移民人數減少造成勞動市場持續緊俏，加上關稅政策可能導致供應鏈受阻、美國國內物價壓力增加，因此通膨預期逐漸上升。但美國非投資等級債券市場由於高度國內導向（約85%-90%的營收來自美國本土），因此受貿易戰與關稅的直接影響相對較小。反觀投資級債券則有較高比例的跨國企業，因此更易受全球貿易摩擦影響。不過，仍需注意間接影響，如供應鏈受阻與消費者信心下降，最可能受波及的行業包括汽車、零售與消費品。

除了結構性變化外，Jack Stephenson說，非投資級債券市場的基本面保持極為穩健，資產負債表狀況普遍良好，槓桿比率保持低位，債務到期日延長，利息保障倍數仍高於全球金融危機後的平均水平。雖然今年市場可能再次出現波動，但相信美國非投資級債券的收益能夠補償投資人所承擔的短期風險。換言之，非投資級債券投資者正在獲得「等待」的報酬，直到市場前景更加明朗為止。

債券 美國聯準會

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