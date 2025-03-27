證交所5D反詐行動第二波「小心有鬼」 提倡識詐免疫力

詐騙為近年全民乃至全球皆須正視的社會問題，為持續提升全民識詐能力及阻斷詐騙訊息，臺灣證券交易所27日舉辦「5D反詐行動 小心有鬼」記者會。券商公會秘書長簡宏明、經紀業務委員會召集人詹正恩及第一線服務投資人的各大證券經紀商代表熱烈參與響應。

證交所董事長林修銘在記者會中表示，證交所從去(2024)年第4季起以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。第一波主打「給你的錢，一首歌的時間」，過去幾個月來在社會各界引起眾多迴響。為深化民眾的識詐認知，第二波宣傳用民眾容易上口的「詐騙的嘴 騙人的鬼」，提醒民眾「小心有鬼」，以喚起民眾共鳴。林修銘強調，詐騙本身是對整體社會安定、金融秩序健全發展的威脅，為打造良好的投資環境，證交所持續投注心力進行防詐的宣導。

這次證交所以「詐騙的嘴 騙人的鬼」發想提醒民眾，並同步推出「金融投資詐騙鬼怪談」網站，將公開資訊觀測站「反詐騙聯防行動專區」的詐騙類型，歸納成6種型態，搭配大家熟悉的人物故事，邀請董十行、許彤、柳廣成、陳青琳、洪添賢及Raimochi六位知名插畫家，各自以擅長的畫風，設計吸睛且代表不同詐騙態樣的鬼，共有人頭鬼、個資鬼、仙股鬼、診股鬼、賴群鬼及化身鬼。除了靜態的插畫外，也做成動態的短影音，希望帶起大家的討論，達到進一步擴散的效果。

網站本身除視覺設計吸引民眾目光外，亦包含豐富的反詐資訊，包含各種詐騙類型，及各證券商反詐專區暨證交所與證券商於LINE TODAY理財專區合作推出的「線上反詐專題聯展」之導連，讓民眾在面對偽裝的投資訊息時，能及時上網查詢，升起腦中的5D保護網，達成訊息阻斷，減少可能的財產損失。

記者會以「愛錢的騙子」MV頻道受干擾切入到「小心有鬼」廣告的方式開場，帶出詐騙總是不經意的進到民眾的生活周遭，後續由舞台劇演員生動演繹六隻詐騙鬼的詐騙手法，並點出「5D反詐行動」的意涵即是五個 Don’t，「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。只要民眾採取五不行動，並讓自己冷靜一下，對於疑似詐騙的事件產生自然反射的懷疑和警覺，就可有效降低財產損失。

記者會中並首播「小心有鬼」影片，以昏暗的場景為背景，男詐騙人員以女聲方式吸引民眾落入投資陷阱為開頭，搭配其中詐騙人員被莫名的力量壓制封印的高反差方式，帶出「詐騙的嘴騙人的鬼」，提醒民眾越是好康的投資訊息，越有可能背後有人搞鬼，要「小心有鬼」。證交所再次以非教條式的方式帶出宣導主題，期待這支廣告的播出，能加深民眾對詐騙行為的印象，讓民眾在遇到疑似詐騙行為時，起到直覺性的反射作用，避免落入詐騙圈套。

反詐騙之路一步一腳印，證交所在金管會指導下，持續以各種不同型式推廣反詐相關資訊。這次推出「金融投資詐騙鬼怪談」網站，希望能深化全民的識詐能力。當民眾在面對可疑的投資或獲利資訊時，想起「詐騙的嘴 騙人的鬼」，要「小心有鬼」。「5D反詐 冷靜想一下」，證交所與大家攜手，守住錢包，就從識詐開始。

註一：「小心有鬼」影片、6隻詐騙鬼短影音以及本場記者會錄影，可至證交所官方Youtube頻道收看 （https://www.youtube.com/@taiwanstockexchange9360）。

註二：「金融投資詐騙鬼怪談」網站（https://act.twse.com.tw/ghost/）。