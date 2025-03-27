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紅燈只差1分 國發會：2月景氣燈號續亮黃紅燈、37分

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
景氣續呈黃紅燈！國發會27日發布2025年2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分。聯合報系資料照
景氣續呈黃紅燈！國發會27日發布2025年2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分。聯合報系資料照

景氣續呈黃紅燈！國發會27日發布2025年2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分。國發會指出，領先指標及同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢，但仍須密切關注後續變化。

國發會經濟處處長邱秋瑩表示，將一、二月合併看，不管是製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額等項目表現，均呈現當前景氣相當穩定。

根據國發會資料顯示，九項構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈紅燈，各增加2分，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少2分，其餘六項燈號維持不變。

國發會 景氣對策信號 餐飲業

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