聽新聞
0:00 / 0:00
紅燈只差1分 國發會：2月景氣燈號續亮黃紅燈、37分
景氣續呈黃紅燈！國發會27日發布2025年2月景氣對策信號綜合判斷分數為37分，較上月修正值35分增加2分。國發會指出，領先指標及同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢，但仍須密切關注後續變化。
國發會經濟處處長邱秋瑩表示，將一、二月合併看，不管是製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額等項目表現，均呈現當前景氣相當穩定。
根據國發會資料顯示，九項構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈紅燈，各增加2分，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少2分，其餘六項燈號維持不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言