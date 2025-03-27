川普徵汽車25%關稅！財政部曝我整車出口主要為沙灘車：不在課徵範圍
美國總統川普宣稱將對進口車輛加收25％關稅，財政部長莊翠雲27日表示，台灣去年對美汽車出口約新台幣31億元，美國自台灣進口99％都是排氣量1,000cc以下的越野沙灘車；經濟部官員也說，沙灘車不算是陸上行走車輛，因此不在25％關稅課徵範圍。
立法院財政委員會今進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告，包括財政部、經濟部等財經部會都列席報告。
川普日前宣布對所有非美國製造的汽車徵收25％的新關稅，朝野立委紛紛關心未來調高關稅後對台灣的影響。莊翠雲表示，台灣目前沒有整車出口至美國，對美國出口主要是沙灘車。
立委也追問，台灣進口汽車除關稅之外、還有貨物稅，是否情況較為不同？莊翠雲指出，汽車進口關稅加上貨物稅約37.5％，不過從美國進口的電動車為零關稅；至於汽車零組件是否也在25％關稅的課稅範圍內，目前還不明確。
立委李坤城質詢時也提到產業衝擊，經濟部次長江文若表示，台美經貿小組有討論可能受影響的方案，其中台美汽車關稅有差距，不過台灣出口到美國的主要產品為沙灘車，這並未在公布課稅的名單上。
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