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2月景氣燈號續亮「轉向」黃紅燈 國發會：密切關注後續變化

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會今日發布2月景氣燈號，亮出代表轉向的黃紅燈。圖／本報系資料照片
國發會今日發布2月景氣燈號，亮出代表轉向的黃紅燈。圖／本報系資料照片

國發會今日發布2月景氣燈號，連續第二個月亮出代表轉向的「黃紅燈」，綜合判斷分數37分，較上月修正值35分增加2分。國發會經濟發展處長邱秋瑩表示，當前國內景氣延續溫和成長態勢，但仍須密切關注後續變化。

邱秋瑩表示，9項構成項目中，製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈紅燈，各增加2分，工業及服務業加班工時轉呈綠燈，減少2分；其餘6項燈號維持不變。

邱秋瑩表示，其中製造業銷售量指數、批發業營業額因AI需求強勁轉為紅燈，惟加班工時部分受春節因素干擾，以及逢年後服務消費淡季等影響轉為綠燈。另領先指標及同時指標續呈上升，顯示當前國內景氣延續溫和成長態勢，仍須密切關注後續變化。

展望未來，邱秋瑩表示，隨全球科技大廠加碼AI及資料中心等資本支出，加上AI應用延伸至終端電子產品，以及我國半導體供應鏈具競爭優勢，有助延續我國出口動能；投資方面，國內半導體業者積極擴充先進製程與高階封裝產能，加上政府持續推動投資台灣三大方案與綠能建設，並協助企業淨零、數位雙軸轉型，均可望挹注投資動能。

消費方面，邱秋瑩表示，隨國內景氣與就業市場穩定、企業獲利成長，以及最低工資提高及軍公教調薪，有助提升企業調薪與獎金發放意願，加上政府持續優化所得稅制並推動減輕人民負擔措施，有助增加家庭可支配所得，維繫民間消費成長。惟全球經濟續受主要國家經貿政策動向、地緣政治和平談判進程、各國貨幣政策步調不一等因素干擾，仍須密切留意對國內景氣影響。

AI 半導體 國發會 景氣燈號 消費

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