經部：台電維持綜合電業 有助2050淨零目標

立法院初審通過電業法修正草案，媒體評論台電維持綜合電業形式是因能源轉型失敗。經濟部澄清，修法讓電力市場朝更加健全方向從未改變，2017年電業法修法重點「綠電先行」也有初步成果，未來將持續健全電力市場，以達成2050淨零目標。

經濟部能源署透過新聞稿指出，2017年電業法修法，「綠電先行」開放綠電自由交易已有初步成果，綠電交易量由2022年的11.15億度、2023年的17.23億度成長至2024年的27.7億度，未來亦將持續快速成長，顯示已經達成當年修法的政策目標。

能源署表示，在全球淨零轉型趨勢下，國際上開始紛紛強調電力資源應該整合應用，以強化國家供電安全及電網韌性，此一時空環境已與2017年推動電業法修法截然不同。政府參考英、法等國作法，經審慎評估，以台電公司維持綜合電業來整合發、輸配、售資源，可有助強化電網韌性，並確保供電穩定。

針對媒體報導指出台電虧損係因政府關閉核電廠，經濟部重申，台電目前虧損是2022至2024年受全球地緣政治影響，國際燃料價格上漲所致，各國均多次大幅調漲電價因應，韓國2024年民生、工業電價累計漲幅達49%、106%，法國也調高達47%、65%。

經濟部表示，台灣為照顧民生與穩定物價，由台電吸收部分國際燃料成本漲勢，近3年吸收成本達6000億元，因未足額反映於電價，導致2024年累虧來到4229億元。

經濟部補充，核一、二、三屆期除役是依法辦理，政府也持續關注國際核能新技術，並保持開放態度。針對外界對核電的討論，仍需滿足核能安全可以確保、核廢可以處理、全民有共識的前提。