經部首度發布新創白皮書 AI軟體能源家數成長最快

經濟部首度發布新創企業白皮書顯示，台灣新創企業逾9500家，涵蓋多元產業，近年人工智慧、軟體、能源、永續與環境等領域創業家數成長最快；此外，近7成台灣新創公司有技術人才，並以技術發展為核心業務，聚焦招募業務開發、創新研發和行銷等人才。

為使國內外各界了解台灣新創環境全貌，經濟部中小及新創企業署今天首次發布「2024年新創企業白皮書」，說明台灣創業環境優勢、近年政策成果，以及整體創業生態系概況。

根據FINDIT平台新創企業資料庫，截至2024年底台灣新創企業逾9500家，其產品或服務的應用領域呈現多元發展趨勢，涵蓋健康醫療、媒體與娛樂、食品與餐飲、消費產品、硬體製造、軟體應用等多元領域。

經濟部長郭智輝在序言表示，台灣新創企業以能源、生醫與健康產業最受投資者青睞，而淨零碳排及綠能永續則是因應市場需求，成為投資成長最強勁的領域。

新創企業白皮書內容顯示，近年來數位應用與轉型（人工智慧、軟體）、能源、永續與環境等領域創業家數成長最快，這些趨勢不僅與台灣關鍵產業優勢密切相關，也顯示政府對於數位轉型、淨零轉型、健康醫療、半導體與AI等戰略領域的政策支持，已為創新創業環境奠定穩固基礎。

在新創企業人才投入方面，白皮書表示，目前發現台灣創業團隊及新創企業普遍重視技術研發與創新，近7成的公司擁有技術人才，並以技術發展為核心業務，運用生產外包來提升經營效率。因應未來業務成長及創新發展，人才招募將聚焦在業務開發、創新研發和行銷等職位。

此外，在創育機構中以創業加速器家數成長最快，其服務主要在協助新創企業對接資源與市場通路，帶動投資與商機；其中，企業支持的創業加速器已成為重要趨勢。

白皮書指出，除經濟部中小及新創企業署政策支持外，也與台灣中大型企業開始藉由新創技術、人才，促進外部創新提升成長動能有關。

經濟部中企署表示，新創企業白皮書內容蒐集政府推動多項創業支持措施，在資金措施方面，提供多元資金管道，如補助、貸款、投資等，支持不同發展階段的資金需求；在市場措施方面，協助新創企業進入國內外市場，包含創新園區、國際展覽、企業合作等。

此外，政府透過育才、留才和攬才策略，提升新創團隊人才素質，並提供法規諮詢、技術研發、獎項競賽、資訊平台等服務，以及會計、行銷輔導資源，協助新創企業在不同階段都能獲得所需的資源與輔導。

中企署表示，未來政府將依據台灣新創發展態樣調整政策資源，逐步完善投資環境，為台灣經濟注入更多發展動能。