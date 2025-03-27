台灣恐列入「骯髒15國」 學者：二件事衝擊會很大

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任27日表示，無論從出口金額或貿易順差來看，關於美國「骯髒15國名單」，台灣極有可能列入其中，因此要避免美國高關稅影響，恐怕不容易，除了出口將受到衝擊外，甚至在未來2、3年的民間投資可能連帶都會受到影響，政府宜即早提出因應策略。

吳大任指出，從出口金額來看，台灣在美國所有進口國裡面，排名第八；如果用貿易順差觀察的話，台灣則排名第六。

中央大學台灣經濟發展研究中心今公布3月消費者信心指數（CCI）總指數71.86點，月降0.73點，不僅連續六個月走跌，還是11個月以來新低，且六項分項指標全面下降。依降幅多寡排序，分別為物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財。

其中，物價信心的降幅最大，3月調查為35.26點，較上個月調查結果下降幅度1.2點，連四跌。

吳大任指出，物價信心不振，主因是近年通膨嚴重，連帶影響家庭支出，加上4月電價又要再度調漲，由於前幾次大幅調漲工業用電，預期本次民生用電將大幅調整，將對CPI造成直接衝擊，以及台鐵、高鐵等交通費率也喊漲等因素，使得物價信心跌得最重。

吳大任還提到，物價信心低迷，除了電價調漲因素，已造成物價調漲的預期心理外，其他還包括近年來醫療成本在CPI的結構中，占比持續提升，面臨醫療荒問題，醫療成本帶來的影響恐會越來越高。另一個則是氣候變遷，使得蔬果生產時程提前或延後等，對物價的衝擊也會越來越大。

另外，「未來半年投資股票時機」則降至49.89點、跌破50點，為九個月來新低。

台經院新興市場研究中心主任劉名寰表示，今年以來外資主要是淨賣超，投信呈現淨買超，散戶則透過基金投資，並無離場跡象，觀察股市信心從去年5月以來持續創新低，預期今年股市表現空間將受到壓抑。

劉名寰還提到，台股在2023和2024年的漲幅很大，尤其資訊電子類股在大盤占比極高，受到川普上任、關稅政策帶來的影響，以及美中經濟面和科技面的不確定性，不過在美國經濟並未走弱的前提下，預期未來半年台股較大機率呈現盤整格局。

至於在房市部分，3月調查結果「購買房地產時機」指標部分為99.56點，較上月下降0.72點，是近55個月新低紀錄，顯示去年下半年央行第七波房市信用管制餘波盪漾，不動產市況明顯進入盤整。