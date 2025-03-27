「少用電就給錢」台電金門區處邀用電大戶座談推桌邊服務助節能

金門有不少用電大戶，台電金門區營業處今天特別邀集大用戶進行座談，會中除介紹金門地區供電現況、時間電價時間帶挪移，及少用電就給錢的需量反應負載管理措施等好康方案，也籲請這些工商大戶踴躍參與節電措施，除了可減少電費支出，還能對抑低用電尖峰負載有所幫助。

這場針對用電大戶召開的座談會，邀請契約容量達100瓩以上的高壓用戶約80位代表參與，結果有60多人到場參加，金門的前幾名用電大戶包括金酒、金門大學等單位都派員到場參與，會議由台電金門區營業處處長顏國俊主持。

座談會中，台電特別頒發感謝狀給4家積極參與節能管理的高壓用戶，包括金門酒廠實業股份有限公司、金門區漁會、駿陞事業股份有限公司及國立金門大學，這些企業透過調整生產與運作模式，成功移轉夜尖峰用電，並參與「需量反應負載管理措施」，有效降低尖峰時段的用電需求，不僅節省電費，也提升電網穩定性。

台電表示，這4家企業善用台電提供的技術輔導與節能診斷，精確掌握用電模式，並優化生產排程，達成節能減碳目標。，透過這些實際案例，台電希望鼓勵更多企業響應節電行動，透過智慧管理降低成本，實現環保與經濟雙贏。

台電金門區處自2019年7月起，提供企業「節能診斷服務」，近年來更強化「深度節能行動」，針對高壓以上用戶提供技術輔導與設備診斷。在廣度服務方面，台電派員訪視企業，透過用電數據分析，提供節能建議。而在深度服務方面，則使用專業儀器檢測企業主要耗能設備，並量身訂做改善計畫，協助企業提升用電效率。

座談會中，台電也介紹了「高壓用戶服務入口網站」，透過模擬試算功能，協助企業評估不同節電方案的效益。特別是「需量反應負載管理措施」，讓企業能夠在特定時段減少用電，以換取台電提供的經濟獎勵。