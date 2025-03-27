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對美順差739億 藍綠籲增對美採購

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院財政委員會27日關注是否會被美國列入「骯髒15國」，還有相關的因應措施。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院財政委員會27日關注是否會被美國列入「骯髒15國」，還有相關的因應措施。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「要增加對美採購，才能避免美國總統川普對台下手！」綠委吳秉叡針對財政部長莊翠雲27日於立法院備詢時指出，我國對美進口關稅平均約2%，但美方並未具體點名我國是「骯髒15國」，會持續關注美方措施時如此建議。藍委賴士葆則建議，可以增加對美原油採購155億，還有保健食品、冷凍雞腿降關稅因應。

平均關稅僅2%？

立法院財政委員會27日邀請財政部長莊翠雲等部會官員，就「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」進行專題報告。莊翠雲表示，目前美國要對骯髒15國的關稅具體措施並不明朗，也未明確列出有哪些國家，會持續關注美方措施。

莊翠雲指出，我國名目關稅6.5%、美國3.3%，但貿易加權平均關稅是低於美國的，若考量各項貨品進口，我國平均加權關稅為1.7%，低於美方的2.2%；且去年自美國進口貨品貿易加權平均關稅稅率僅約2.0%，且對美進口貨品以工業產品為主，多數為雙方關稅零稅率的資通訊產品與電子零組件。

進口汽車稅37.5%

民進黨立委吳秉叡表示，因應川普的政策就要了解美國人的想法，「商人也要對客戶好一點」，除了增加關稅以外，也要增加對美採購，所以總統賴清德才會希望更多台廠去美國投資，台積電也才會赴美投資。他質疑，台灣進口美國汽車要課徵多少稅？莊翠雲表示，除了關稅17.5%，還有貨物稅20%。

「台灣關稅這麼高，美國課25%還要哀哀叫！」吳秉叡表示，我國對美貿易順差高達739億美元，這點一定會被川普政府針對，如何有效增加對美採購是當務之急。國民黨立委賴士葆也說，台灣對美國已經進口原油相關產品155億，若原油都跟美國買，貿易順差就可以很快緩解。

保健食品分階降稅？

針對食品業部分，賴士葆也說，保健食品的30%關稅與冷凍雞腿20%關稅也可以考慮調降，莊翠雲回應說，保健食品部分，經濟部產發署已有方案，有望分階段降低關稅；賴士葆還問央行副總裁朱美麗，能否讓台幣升值，減少對美貿易逆差？但朱美麗回應說，還要考慮金融與貨幣市場穩定性。

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