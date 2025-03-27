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電價調漲將設緩衝期？台電董座：曾有 重點是產業、民生電價調整細節

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖左為台電董事長曾文生。圖／聯合報系資料照片
圖左為台電董事長曾文生。圖／聯合報系資料照片

電價調漲決策陷入膠著，外傳28日舉行電價費率審議會可能設有緩衝期，待政府撥補預算確定後再漲電價。台電董事長曾文生27日接受廣播節目專訪表示，這外界從過去經驗推理而來，延後決定的作法之前確實有過，但重點是產業、民生電價調整細節要如何設想，能反映成本、使用者付費、並且穩定物價

曾文生強調，民生、產業電價調漲對CPI影響不同，民生對物價反映較為直接，產業電價對物價影響較間接，每次審議會也都在斟酌大原則是「反映成本、使用者付費」，但也要照顧民生、穩定物價。

媒體報導，行政院並未放棄對台電撥補預算及追加預算，以及動用離島建設基金等挹注方案，電價決策因此陷入膠著，不排除28日審議會當天同意台電提出的電價漲幅，但給予「緩衝期」，如待立法院本會期結束後，預算撥補仍無著落，7月再調。

對此，曾文生表示，「老實說真不知道」，但延後決定2022年曾做過；2022年4月因俄烏戰爭剛爆發、電價暫未作決議，等到7月才調漲，外界看法即是在這樣的推理脈絡裡面。但重點仍是產業、民生電價細節調整，這才是真正要設想問題。

曾文生 物價 電價

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