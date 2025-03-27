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3月消費者信心指數創11個月最低 民眾憂通膨再起

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
蔬果價格受去年颱風影響，今年前2月的CPI年增率，依然高於2％的通膨警戒線，國人對未來物價水準信心續跌。圖／AI生成
蔬果價格受去年颱風影響，今年前2月的CPI年增率，依然高於2％的通膨警戒線，國人對未來物價水準信心續跌。圖／AI生成

中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布3月消費者信心指數（CCI）總指數為71.86點，較上月下降0.73點，創下11個月以來新低，且六項指標全數下降，其中以對未來半年物價水準信心下降最多，創近9個月新低，顯示國人對通膨再起疑慮未消。

央大台經中心調查，3月CCI總指數為71.86點、月降0.73點，創下2024年5月以來新低。六項指標：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財全數下降。

下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，本月調查35.26點，較上月調查結果下降1.2點，指數創近9個月新低。

下降幅度第二的指標為「未來半年購買耐久性財」101.99點，較上月下降0.8點。下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」81.94點，較上月下降0.69點。

近來股市震盪明顯，國人對「未來半年投資股票時機」49.89點，較上調查下降0.59點，則是創下11個月新低，顯示國人對股市信心明顯受挫。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

另外「購買房地產時機」調查結果為99.56點，也較上月下降0.72點，反映中央銀行打炒房管制措施仍對房市買賣產生壓抑作用。

物價 股票 通膨

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