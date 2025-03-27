3月消費者信心指數創11個月最低 民眾憂通膨再起
中央大學台灣經濟發展研究中心今日發布3月消費者信心指數（CCI）總指數為71.86點，較上月下降0.73點，創下11個月以來新低，且六項指標全數下降，其中以對未來半年物價水準信心下降最多，創近9個月新低，顯示國人對通膨再起疑慮未消。
央大台經中心調查，3月CCI總指數為71.86點、月降0.73點，創下2024年5月以來新低。六項指標：物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財全數下降。
下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，本月調查35.26點，較上月調查結果下降1.2點，指數創近9個月新低。
下降幅度第二的指標為「未來半年購買耐久性財」101.99點，較上月下降0.8點。下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」81.94點，較上月下降0.69點。
近來股市震盪明顯，國人對「未來半年投資股票時機」49.89點，較上調查下降0.59點，則是創下11個月新低，顯示國人對股市信心明顯受挫。
從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。
另外「購買房地產時機」調查結果為99.56點，也較上月下降0.72點，反映中央銀行打炒房管制措施仍對房市買賣產生壓抑作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言