川普擬開徵進口汽車25%關稅 政院：有跨部會因應方案

美國擬對進口汽車徵收25%關稅，自4月2日生效。對此，行政院發言人李慧芝27日回應，我國持續掌握美國關稅政策，也跟美國有多方管道的聯繫，行政院成立台美經濟工作小組，各種可能的情境都在推估當中，政府也有跨部會因應方案。

行政院長卓榮泰今日於行政院會中指出，教育部將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目跨部會研商會議」，請國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等掌握關鍵核心技術的部會，要確實提報以利後續管控，並有效確保國家安全。

卓榮泰提到，關鍵核心技術，包括國防相關科技，以及各部會攸關台灣產業競爭力的關鍵技術，請各部會務必確實盤點所屬國家核心關鍵技術項目，於教育部召開的跨部會研商會議中，能夠完整的通報。

李慧芝於會後記者會補充，對於關鍵核心技術涉及哪些部分，須待各部會盤整後，有整體內容才會對外做說明。