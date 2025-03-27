保健食品調降關稅？財長鬆口部分可分階段調降

立法院財政委員會27日邀請財政部進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告。保健食品關稅高達30％，外界頻頻盼望調降，財政部長莊翠雲今日透露「調降是方向」。

立委賴士葆在質詢時關心，保健食品關稅以及其他未列名其他食物調製品的調降關稅進度時，莊翠雲表示，與經濟部產發署溝通過，保健食品中部份產品可以分年、分階段降關稅，具體的項目仍待產發署提供。

國人熱愛保健食品，而保健食品關稅議題長期為民眾與朝野立委關心議題。經濟部去年6月也做過「我國保健食品調降關稅之效益評估」，我國保健食品產業產值近千億，其中錠劑、膠囊狀保健食品2017-2022年平均產值約 447 億元。臺灣在加入 WTO 後對「錠劑、膠囊狀食物製品(貨品號列21069099208)」仍保留30％關稅，促成部分國外業者在臺灣委託代工且與國內廠商多元合作。

報告最後也提到，若外界需求須調降關稅，國內進出口貿易業者及製造業建議仍請優先爭取國與國對等降稅，如需自主先行降稅，建議宜有長期的規劃及全盤的配套，對國內製造端協助建立完善之產業經營環境，如適度鬆綁國內食品管理相關法規等，對進口端採分階段逐步調降之方式，例如分5年由30％降至20％，同時透過配套措施加強管控進口產品之品質及安全性，並確保調降關稅可反應至終端售價，讓消費者真正可以更優惠的價格取得國外真正優質的產品，以兼顧產業發展及消費者權益之間的平衡性。