社宅能否進一步放寬弱勢比例與標準？內政部回應了

為照顧弱勢及青年族群的居住需求，總統賴清德宣示八年百萬戶租屋家庭支持計畫目標，外界不斷有聲音希望放寬經濟弱勢標準，以及是否檢討租金分級收費原則等。內政部次長董建宏回應，社宅應以混居達到多元融合的興辦目的，提高出租給弱勢者比例，反易造成民眾標籤化，社宅的租金上限則是參考中古屋市場行情，符合國際上租金負擔率不超過收入30%的標準。

內政委員會27日舉行「住宅法修法系列公聽會：社會住宅的現況與展望」，董建宏應邀列席，說明未來住宅政策的發展方向。他表示，為了因應未來八年（2025至2032年）住宅需求，內政部已規劃「百萬戶租屋家庭支持計畫（草案）」，透過興辦社會住宅、擴大包租代管及強化租金補貼等多元措施，確保不同族群的居住需求與權益。

董建宏表示，社會住宅的推動已取得顯著成果，截至2025年2月底，政府直接興辦的社會住宅已達12萬1,200戶，包租代管社宅的有效契約數為8萬6,341戶，累計已成功媒合14萬9,452戶，使全國社會住宅總量突破20.7萬戶，租金補貼的核定戶數更超過60萬戶。

對於是否放寬社宅「經濟或社會弱勢」的比例與標準，董建宏表示，住宅法的立法宗旨是確保全體國民都能享有適宜的居住環境，因此政策須兼顧公平性，避免社會資源分配過度傾斜，影響民間企業對社會住宅的參與意願。

董建宏指出，若過度提高社會住宅提供給弱勢族群的比例，可能會引發社會標籤化的疑慮，甚至削弱社會住宅「混居」的初衷，如何在社會住宅資源有限的情況下，合理分配並兼顧公平性，仍須審慎評估與討論。

在社會住宅租金的訂定方面，董建宏說，內政部已研擬「租金分級收費原則草案」，規劃依照租戶的經濟狀況分級收費，確保低收入及中低收入戶能夠負擔合理租金，未來，社會住宅的租金上限將參考中古屋市場行情，不同地區會有不同的租金折數，以符合國際上租金負擔率不超過收入30%的標準。此外，也積極研議社會住宅的租金調整機制，以降低租金調整所帶來的衝擊，並討論承租人財產限制的規範，確保社會住宅的資源能夠公平分配。

為了更精確掌握社會住宅的實際需求，董建宏說，內政部國土管理署已辦理「住宅需求動向調查」，透過蒐集民眾對社宅的興趣、空間需求、可負擔租金範圍及合理租賃年限等資訊，提供政策規劃的參考依據。

董建宏強調，未來，內政部將持續與地方政府及相關團體合作，優化需求評估機制，以確保社會住宅政策能夠貼近民眾需求，真正發揮安定居住的效果。