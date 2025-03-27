因應高關稅 經部：增購油氣、盤點對美採購潛力清單

台灣去年為美國第6大入超來源，列美「骯髒15國」風險高。經濟部政務次長江文若今天在立法院表示，中油近期簽署阿拉斯加天然氣買賣意向書，也考慮對美增購石油，政府已盤點對美採購的潛力清單，但採購目標涉及對美談判工作，目前不便公開。

立法院財政委員會今天邀請財經部會就「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒十五國名單，我國政府財經相關單位因應策略」進行專題報告，並備質詢。

央行書面報告指出，美國去年對台灣入超739億美元，台灣2024年晉升為美國第6大入超來源，僅次於中國、墨西哥、越南、愛爾蘭與德國，須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢。

國民黨立委賴士葆質詢時關切，許多國家領袖向川普政府談判關稅政策，美國對台灣貿易逆差擴大，江文若近期訪美是否有與相關經貿官員見面。

江文若回應，訪美期間與相關智庫、業者和行政部門的經貿官員見面，但基於台美互信，不方便透露與誰見面，經濟部長期以來與美方經貿單位溝通順暢，當時赴美主要想了解川普新政的確切內容，回台也有呈報蒐集資料。

江文若說明，全球貿易結構改變，在川普第1任期間，台灣對美國貿易順差額60幾億美元，現在增長10倍，主因為全球供應鏈變化，且台灣為資通訊製造大國，近年美國客戶相關需求持續增加。

賴士葆追問，經貿團隊是否有和美方談判。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，美國貿易代表署（USTR）談判代表最近剛上任，台灣目前先透過書信往返等管道與美方維持溝通，並掌握相關資訊，提供國內單位參考，密切關注川普政府4月公布的對等關稅措施。

民進黨立委郭國文質詢時關切，政府是否增加對美國採購天然氣。江文若表示，中油近期簽署阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI），「（增加採購）一定有空間」，但仍須視阿拉斯加天然氣的開採量體；中油也考量對美國增加進口石油。

郭國文詢問，經濟部是否有給中油採購目標。江文若表示，行政院台美經貿小組都有進行討論相關議題，對美國增加採購議題都有腹案，但涉及未來與美國談判策略，因此目前無法對外說明。

民進黨立委鍾佳濱詢問，經濟部是否盤點對美採購的潛力清單，江文若回應，正在盤點相關清單，但涉及對美談判工作，不便公開。