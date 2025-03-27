財長：部分保健食品關稅擬分年逐步調降
立委今天再次關切保健食品關稅調降，財政部長莊翠雲表示，財政部與經濟部產發署持續有聯繫，目前具體方向是部分產品分年、分階段調降，具體項目尚須產發署提供。
莊翠雲今天赴立法院財委會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」，進行專題報告。
國民黨立委賴士葆質詢時關切保健食品關稅調降。莊翠雲表示，財政部與經濟部產發署持續聯繫，目前具體方向是部分產品分年、分階段調降，具體項目尚須產發署提供。
過去亦有民進黨立委郭國文、王世堅，以及國民黨立委王鴻薇等朝野立委關心保健食品關稅議題。經濟部先前提出報告指出，若考量外界需求，須調降關稅，國內進出口貿易業者及製造業建議優先爭取國與國對等降稅，如需自主先行降稅，建議要有長期的規劃及全盤的配套。
當時經濟部在報告中提及，對國內製造端，應協助建立完善的產業經營環境，比如適度鬆綁國內食品管理相關法規等；對進口端，則採分階段逐步調降的方式，比如分5年由30%降至20%。
經濟部強調，同時須透過配套措施，加強管控進口產品的品質及安全性，並確保調降關稅可反映至終端售價，讓消費者真正可以更優惠的價格，取得國外真正優質的產品，兼顧產業發展及消費者權益之間的平衡性，以達到實質效益。
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