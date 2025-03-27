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川普將對進口車徵25%關稅 莊翠雲：若衝擊產業會協助
立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒 15 國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告。
針對美國擬對進口汽車徵收25%關稅，自4月2日生效，莊翠雲表示，台灣輸美汽車以越野沙灘車為主，一年出口額約新台幣31億元，美方新政策若衝擊產業，政府會跨部會研擬、提供協助；至於台灣被列入「骯髒15國」機率，她表示，不做揣測、但有對策。
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