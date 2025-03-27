川普對進口車課25%關稅 財長：將釐清台灣受衝擊範圍

美國總統川普26日宣布課徵25%進口汽車關稅，預計4月2日上路，財政部長莊翠雲於財政委員會備詢上回應，台灣去年對美出口汽車為31億元，且為1000cc以下的越野沙灘車，需釐清是否在對等關稅範圍，會持續了解。

今日立法院財政委員會針對川普政府對等關稅進行專題報告，立委林德福質詢莊翠雲，川普宣布對進口汽車課徵25%關稅，是否衝擊台灣汽車產業，莊翠雲表示，之後將對進行產業全面評估，並提出方案。

立委林德福、吳秉叡等人質疑，台灣對美國課徵的進口稅是否與美國平衡，莊翠雲說，台灣對進口車的關稅為17.5%，但若加上貨物稅，總稅負達37.5%。

吳秉叡表示，台灣許多汽車零組件廠商本身具有出口美國的能力，產業應該拓展國際市場，而非僅依賴國內保護政策。他提到，美國若對台灣產品課25%關稅，已算優惠，因為台灣對美國汽車總稅負高達 37.5%。

吳秉叡說，貿易應該是對等，不能單方面要求美方降低關稅，而台灣卻維持高關稅。

另外，針對藥品是否也可能被納入對等關稅的一環，莊翠雲表示，目前藥品在台、美兩國間的關稅皆為零，而現階段行政院已成立經貿工作小組，針對美國提出的貿易調整方向進行評估，各相關部會，包含衛福部均密切關注此議題，並研擬相應對策。