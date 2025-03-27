快訊

路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿！台南男稱錢放家裡會發霉：拿出來曬太陽

黑手比老闆更懂勞基法 他留5年出勤紀錄離職拿回30萬

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

川普對進口車課25%關稅 財長：將釐清台灣受衝擊範圍

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
財政部長莊翠雲今日在財政委員會上回應川普對等關稅。記者邱德祥／攝影
財政部長莊翠雲今日在財政委員會上回應川普對等關稅。記者邱德祥／攝影

美國總統川普26日宣布課徵25%進口汽車關稅，預計4月2日上路，財政部長莊翠雲於財政委員會備詢上回應，台灣去年對美出口汽車為31億元，且為1000cc以下的越野沙灘車，需釐清是否在對等關稅範圍，會持續了解。

今日立法院財政委員會針對川普政府對等關稅進行專題報告，立委林德福質詢莊翠雲，川普宣布對進口汽車課徵25%關稅，是否衝擊台灣汽車產業，莊翠雲表示，之後將對進行產業全面評估，並提出方案。

立委林德福、吳秉叡等人質疑，台灣對美國課徵的進口稅是否與美國平衡，莊翠雲說，台灣對進口車的關稅為17.5%，但若加上貨物稅，總稅負達37.5%。

吳秉叡表示，台灣許多汽車零組件廠商本身具有出口美國的能力，產業應該拓展國際市場，而非僅依賴國內保護政策。他提到，美國若對台灣產品課25%關稅，已算優惠，因為台灣對美國汽車總稅負高達 37.5%。

吳秉叡說，貿易應該是對等，不能單方面要求美方降低關稅，而台灣卻維持高關稅。

另外，針對藥品是否也可能被納入對等關稅的一環，莊翠雲表示，目前藥品在台、美兩國間的關稅皆為零，而現階段行政院已成立經貿工作小組，針對美國提出的貿易調整方向進行評估，各相關部會，包含衛福部均密切關注此議題，並研擬相應對策。

川普 美國 莊翠雲 進口車 關稅

延伸閱讀

安聯環球投資 五關鍵檢視川普2.0對亞洲經貿影響

川普關稅劍指汽車 財長：若衝擊產業政府會提供協助

陸行之揭川普25％汽車關稅衝擊 5大車商慘了、台積電受影響曝

非美製車款無一倖免！川普正式宣布課徵25%汽車關稅，連汽車零件都入列

相關新聞

川普對進口車課25%關稅 財長：將釐清台灣受衝擊範圍

美國總統川普26日宣布課徵25%進口汽車關稅，預計4月2日上路，財政部長莊翠雲於財政委員會備詢上回應，台灣去年對美出口汽...

台電：影響發電成本較大的是煤價 不是油價

台電爭取撥補改善財務狀況，並表示發電成本上漲是虧損主因，但有媒體報導「2014年油價比目前還高，但當時台電虧損比現在少。...

社宅能否進一步放寬弱勢比例與標準？內政部回應了

為照顧弱勢及青年族群的居住需求，總統賴清德宣示八年百萬戶租屋家庭支持計畫目標，外界不斷有聲音希望放寬經濟弱勢標準，以及是...

因應高關稅 經部：增購油氣、盤點對美採購潛力清單

台灣去年為美國第6大入超來源，列美「骯髒15國」風險高。經濟部政務次長江文若今天在立法院表示，中油近期簽署阿拉斯加天然氣...

國際燃料價格已降？台電估：2025年價格仍高於疫前五年平均六成

外界關切2025年國際燃料價格已較去年下降，但台電27日指出，近期國際燃料價格雖有回穩，但仍較疫情前五年（2016至20...

川普將對進口車徵25%關稅 莊翠雲：若衝擊產業會協助

立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒 15 國名單，我國政府財經相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。