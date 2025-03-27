經濟部首次發布新創企業白皮書 近7成的新創公司擁有技術人才

為使國內外各界了解台灣新創環境全貌，經濟部首次發布「2024年新創企業白皮書」說明台灣創業環境優勢、近年政策成果，以及整體創業生態系概況。

經濟部表示，根據FINDIT平台新創企業資料庫，截至2024年底我國新創企業逾9,500家，其產品或服務的應用領域呈現多元發展趨勢，涵蓋健康醫療、媒體與娛樂、食品與餐飲、消費產品、硬體製造、軟體應用等多元領域；近年來數位應用與轉型、能源、永續與環境等領域創業家數成長最快。

經濟部表示，這些趨勢不僅與台灣關鍵產業優勢密切相關，也顯示政府對於數位轉型、淨零轉型、健康醫療、半導體與AI等戰略領域的政策支持，已為創新創業環境奠定穩固基礎。

在新創企業人才投入方面，經濟部表示，目前發現台灣創業團隊及新創企業普遍重視技術研發與創新，近7成的公司擁有技術人才，並以技術發展為核心業務，運用生產外包來提升經營效率。另為因應未來業務成長及創新發展，人才招募將聚焦在業務開發、創新研發和行銷等職位。

經濟部指出，在創育機構中以創業加速器家數成長最快，其服務主要在協助新創企業對接資源與市場通路，帶動投資與商機；其中，企業支持的創業加速器已成為重要趨勢。這現象除經濟部中小及新創企業署政策支持外，也與台灣中大型企業亦開始藉由新創技術、人才，促進外部創新提升成長動能有關。

經濟部表示，新創企業白皮書內容蒐集台灣政府推動多項創業支持措施，在資金措施方面，提供多元資金管道，如補助、貸款、投資等，支持不同發展階段的資金需求；在市場措施方面，協助新創企業進入國內外市場，包含創新園區、國際展覽、企業合作等；在人才措施方面，透過育才、留才和攬才策略，提升新創團隊人才素質；其他綜合措施，提供法規諮詢、技術研發、獎項競賽、資訊平台等服務，以及會計、行銷輔導資源，協助新創企業在不同階段都能獲得所需的資源與輔導。政府將依據台灣新創發展態樣調整政策資源，逐步完善投資環境，為台灣經濟注入更多發展動能。