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美國將對等關稅 謝金河：川普揮大刀恐帶來很大後座力

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普將於4月2日實施對等關稅，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「川普揮大刀，世界有變數」一文，他表示，全球經濟在奔馳多年後，川普揮舞大刀，可能帶來很大的後座力。

隨著川普「對等關稅」日子逼近，謝金河說，金融市場增添了不安的氣氛，現在第一個浮現的是密西根大學消費者信心指數持續下滑，寫下57.9的新低，這代表美國人愈來愈不敢消費。

謝金河表示，過去幾十年來，美國人的消費是帶動世界經濟繁榮最主要的動能，因為美國消費，全世界主要國家都對美國有順差，這些國家拿到美元，又透過央行購票美債，形成一個緊密的生產與資金鏈。

現在川普要針對這些對美國有大額順差的國家課關稅，並且取了一個很不好聽的名字，叫做「骯髒15國」，台灣聽說也包括在內。謝金河表示，其實這些對美國有順差的國家可能和美國經濟有高度互補，像台灣對日本幾十年都是逆差，因為台灣向日本進口設備及化學材料。對中國一直有鉅額順差，是因為中國需要台灣的半成品及零組件，不一定是順差大就是占便宜。

「美國是印鈔國」，謝金河表示，透過貿易機制，美元流通全世界，美國的逆差滋養全世界。現在川普政府要細分的是那些對美國有大順差的國家，誰是用了不公平競爭的手段，扭曲了市場機制？而不是看到順差就打下去。例如中國用國家補貼的價格殺戮，或者是利用東恊或墨西哥等國家洗產地，這都必須精算。

謝金河表示，這次川普首要目標是減債，目前美國赤字約36兆美元，川普已認知到高額財政赤字的危險性，因此川普要馬斯克的效率委員會大刀砍支出，很多機構都被裁員，這些精簡開支對減債有一定效果，但也有後座力。

當人們面對眾多不確定因素，消費會愈來愈保守。謝金河表示，中國今天面臨的通縮就是人民不敢消費，現在美國的消費信心急轉直下，這是很不好的訊號。

謝金河表示，另一個是減債產生的資金收縮，造成的股市下跌，這次美國股市下跌，市值已少掉5兆美元。馬斯克用了全力，頂多只樽節1兆美元的支出，但股市跌掉5兆美元，企業的投資更保守，政府收到的稅收減少，債務負擔更沉重。

還有，謝金河表示，川普對等關稅會打擊一方面受到中國殺戮的國家及產業，像泰國，印尼的危機已經逐漸浮現！全球經濟在奔馳多年後，川普揮舞大刀，可能帶來很大的後座力。

川普 美國經濟 謝金河 關稅

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