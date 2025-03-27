美列「骯髒15國」名單 財金部會警戒

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行。 （路透）
中央銀行。 （路透）

中央銀行副總裁朱美麗將於今（27）日赴立法院財委會，進行「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」專題報告，提前出爐的書面資料示警，台灣去年為美國第六大貿易入超國，「須審慎因應台美貿易爭端風險升高情勢」。

央行指出，2018年起美中貿易及科技爭端、美國強化資安防護、新冠疫情及近期AI等新興科技應用熱絡，均帶動美國對台灣資通與視聽等高科技產品需求劇增，使得美國對台灣貿易入超持續擴增。去年美國對台灣入超739億美元，台灣晉升美國第六大入超來源，僅次於中國大陸、墨西哥、越南、愛爾蘭及德國。

根據世界貿易組織（WTO）資料，台灣與美國間關稅差距，按貿易加權平均關稅計算，台灣低於美國0.5個百分點；按簡單平均計算，台灣雖高於美國3.2個百分點，但台美關稅差距仍低於印度、南韓、泰國、越南、中國大陸及印尼等。

由於台灣對美國貿易出超較大，因此仍須審慎因應台美雙邊貿易爭端風險。不過，台灣與美國農產品雙邊貿易關稅差距大於非農產品，惟農產品是美國對台灣貿易出超產品，台美之間應有談判空間。

央行分析，美國關稅政策對各國影響程度不一，加、墨受衝擊較大，美國亦受影響，台灣所受影響程度較低。台灣主要出口貨品為中間財，且對加、墨出口比重低，目前S&P Global評估美國關稅政策對台灣影響程度有限，3月S&P Global評估目前美國關稅政策對台灣影響程度小，預測今年經濟成長率為2.7%，較2月預測值上調0.1個百分點，可能是受惠去年經濟成長動能的延續效應，今年通膨率預測值則維持1.9%不變。

另外，長期以來，美國對其鉅額且持續的貿易入超國，除可透過匯率政策報告施壓他國以調整美國貿易入超，亦可援引多項美國國內法進行貿易報復以保護其國內產業。例如，美國財政部每半年（通常為4月及10月）發布「美國主要貿易對手國匯率政策」報告，若觸及三項量化檢視標準，可能被列「匯率操縱國」。

2020年來，我國常因觸及美兩項檢視標準而被列「觀察名單」，主要反映經濟長期結構問題。

美國 關稅

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