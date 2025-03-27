行政院召開穩定物價小組會議 關鍵物資降稅延至9月
行政院昨（26）日召開穩定物價小組會議，拍板延長關鍵原物料降稅措施至9月底，一次延長半年。行政院副院長鄭麗君表示，國際農工原物料價格雖回穩，但考量國內外食費、食物類價格漲幅仍偏高，為維持民生穩定，加以須關注國際情勢，會中決議延長降稅措施。
關鍵原物料稅負減徵措施原本實施至3月底。鄭麗君昨召開穩定物價小組會議，拍板降稅延長至9月底。
鄭麗君指出，去年以來，國際農工原物料雖逐步回穩，但仍有多項在過去九個月來的進口均價高於降稅前均價，且奶油、冷凍牛肉等部份品項價格仍較高。
考量國內外食費、食物類漲幅及房租年增率仍偏高，再加上國際經貿情勢仍具高度不確定性，綜合考量各面向因素，為穩定民生物價，原實施第14波減徵關鍵原物料稅負措施至今年3月底，決議啟動第15波減徵，且過去多延長一季，此次直接延長半年至9月底，減輕業者營運負擔。
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