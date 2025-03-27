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美國對等關稅政策箭在弦上 經部三招協助產業應變

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
美國對等關稅政策箭在弦上，財經部會27日將赴立法院財政委員會報告因應策略。圖／聯合報系資料照
美國對等關稅政策箭在弦上，財經部會27日將赴立法院財政委員會報告因應策略。圖／聯合報系資料照

美國對等關稅政策箭在弦上，財經部會今（27）日將赴立法院財政委員會報告因應策略。經濟部提出三招因應，包含強化台美經貿合作、拓展國際市場、轉型升級提升產業競爭力。

美財長貝森特近日稱對美國徵收高額關稅及貿易量前15%國家為「骯髒15國」，預計4月2日推出對等關稅，立法院財委會今日邀集財經部會說明因應措施。

財政部、國發會指出，根據WTO資料，2023年台灣與美國關稅，按貿易加權平均關稅計算，台灣為1.7%，低於美國的2.2%，也低於競爭對手國日本、南韓、中國大陸的1.9%、8.4%、3%。

若以簡單平均名目關稅計算，台灣是6.5%，則比美國的3.3%高出 3.2個百分點，另日本、南韓、大陸平均關稅分別為3.7%、13.4%、7.5%。不過川普如何出招尚未可知，國發會指出，加徵關稅衝擊，需視美國對台灣及主要競爭對手國課稅情形而定。

行政院經貿辦表示，行政院已成立台美經貿小組因應川普政策，持續掌握美方政策及研商與討論相關議題。

經濟部提出三大因應策略。首先是強化台美經貿合作，包括推動台美避免雙重課稅協定，降低租稅負擔，政府持續與美方合作，促成法案儘速生效，消除雙邊投資經貿活動租稅障礙，另外也強化台美信賴產業合作，像是無人機、航太等方面。

第二，將持續協助企業拓展國際市場，包含提供參加國際展覽支援強化台灣產業形象，創造與國際夥伴更多合作，也提供市場資訊，針對有意海外重新布局台商，提供各項諮詢。

第三是持續提升產業競爭力，包含協助轉型升級，針對有意開拓新市場的製造業，協助業者取得海外訂單。

美國 關稅

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