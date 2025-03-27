中研院院長廖俊智專訪／他，為國家科技看未來

經濟日報／ 記者 謝柏宏葉卉軒

近年來國內發展新能源技術，產官學界很容易發現中研院院長廖俊智身影，廖俊智為國人擘畫的零碳科技五大發展藍圖，背後有他長期耕耘生物經濟（Bioeconomy）的研究心得與期許，要為國家科技看未來。

廖俊智說，回到台灣接掌中研院長後，他除了是一名科學家，也必須綜觀全局來看問題，這因此回頭影響了他身為科學家的研究，因為他過去累積的研究，也讓他對全局有不一樣體認。

廖俊智擔任中研院長已接近十年，距第二任院長任期卸任不到兩年，回想在中研院工作這些年，他最大的成就感，是為中研院建立新制度。平日忙於工作之餘，他也會在家裡拉小提琴，小時候學過琴的他並未荒廢對音樂的敏感度，近幾年擔任院長時，重拾了這個興趣。

廖俊智認為，拉小提琴不一定能讓他紓壓，反而有追求進步的壓力，但是他認為，音樂是一種可幫助人類組織思想和情緒的方式，且可協助人們去利用不同的腦區。對技藝追求進步是自我激勵，音樂當然也可陶冶性情，可說是一舉兩得。

台大化工系畢業的廖俊智，後來在美國威斯康辛大學麥迪生校區也拿到化工博士學位。他唸博士班時，他的指導老師是美國生物經濟相關研究的鼻祖之一，當時已開始想要用生物方式來生產化學品。

廖俊智的博士論文寫的就是如何在細胞裡面進行代謝路徑的分析，他的第一份工作就在美國羅徹斯特柯達公司（Eastman Kodak Company），就是要利用細菌來改造化學品。

在1980年代，美國生技產業的發展主流在創新醫藥，廖俊智回憶「當時我的同行們都轉去做醫藥了」，但是他卻選擇留在生物經濟領域。後來他的研究逐漸開花結果，其中在生質能源領域開發出異丁醇，並利用異丁醇取代酒精做為生質燃油，目前這項成果已經被開發成航空燃油，也可達到一定的碳循環。

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