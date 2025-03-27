中研院院長廖俊智專訪／不能排除任何能源

隨著淨零趨勢，台灣能源政策來到關鍵十字路口。中央研究院院長廖俊智昨（26）日接受本報專訪，談到國家能源發展，他以「科學家」身分表示，台灣不能全依賴綠能，也不能只有核能，在零碳電需求愈來愈高下，淨零不能排除任何一種能源。

廖俊智除了是中研院長，也身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人。他表示，台灣能源議題不能被簡化為「缺電」，只是若要達成2050年淨零目標，缺的是「乾淨的電」，因此他認為，不應該對科學未來可能發展做任何限制。

中研院作為國內最高學術殿堂，廖俊智有三大願景：成就全球頂尖研究、善盡社會關鍵責任、延攬培育卓越人才。他並帶領中研院射出「淨零五支箭」，包含去碳燃氫、高效太陽光電系統、地熱、海洋能、生質碳匯，近年陸續有斬獲，部分成果快則五到十年，將可對淨零發揮關鍵影響力。以下為本報專訪紀要。

善用新技術 有助落實減碳

問：氣候變遷委員會調升2032、2035年減碳目標，有哪些新技術可幫助落實減碳？

答：針對零碳電力，中研院建議推動五項淨零科技領域，雖不是萬靈丹，也不能保證可完全解決台灣所面臨的能源問題，卻能對台灣邁向淨零帶來幫助。

第一項是「去碳燃氫」，這項技術是將甲烷裂解為氫及固態碳，產生的氫可直接用於發電，成為低碳（甚至零碳）基載電力，產生的固態碳能作為工業原料、建材或備用能源，進一步降低天然氣發電排碳量，突破傳統以燃燒天然氣發電再捕捉、封存二氧化碳的思維，成為低碳甚至零碳電力新選項。

碳捕捉下來有兩個好處，首先它是工業原料，可以補償發電成本；另一方面，固態碳就是碳，哪天台灣發生能源國安危機時，可用來當作燃料，等於是現在進口天然氣燒一半，另一半儲存下來。這項技術預計將於2026年導入興達港5MW（千瓩）機組。

第二是「高效太陽光電系統」，主要是以提高每單位面積發電效益為目標，以科技換取土地，目前提升效率達到33%，預計二年後可商轉。

第三是「地熱」，台灣位於太平洋火環帶，地熱資源非常豐富，台灣沒有不開發的理由，目前與中油合作，目標是在宜蘭員山尋找深層地熱，並以4公里為標的，過去多是挖1公里以內，現階段已達1,180公尺。

第四是「海洋能」，同樣也是自家財產，尤其台灣黑潮相對穩定，目前評估適合場域為成功外海、宜蘭外海。

第五是「生質碳匯」，主要可運用在不適耕作或休耕土地上種植短期收成的生質作物，台灣自然環境適合植物生長，像是狼尾草，就是可增進自然碳匯的特別植物。

問：請談談科學家心中的核能，以及在能源轉型中所扮演的角色？

答：以科學角度來看，我們不應該對科學未來可能發展做任何限制，因為大家都知道過去幾十年來，科學發展往往超乎人們預期，許多過去完全沒有想到的事情，現在都變成可能。台灣不能全依賴綠能，也不能只有核能。

核能並沒有所謂的新舊，所謂新核能，指的是「新技術」，例如對現在核二廠、核三廠有疑慮，我們可以用最新方法來加強其安全性，並不是採取一刀兩斷作法。

至於核廢料處理，據我所知，全世界仍少有核廢料最終處置場，而以科學家客觀角度來看，應設法減少核廢料。而關於核融合，則又是完全不同的概念，需要密切觀察，但我認為不應該把未來賭在核融合上，可以抱持希望，但不能依賴它。

看川普新政 2050目標不變

問：美國總統川普上任後，牽動全球減碳步伐，台灣如何因應？

答：全球潮流就像時尚一樣，之前流行喇叭褲現在又變成緊身褲，隨時都在變化，關於氣候變遷，基本上對科學家而言，大家是有共識的。但取代方式該怎麼做？ 各界尚無共識。

至於川普政策，我覺得在沒有落實前都有待觀察。況且這也牽涉美國能源產業的想法。

我們密切觀察國際走向，在氣候變遷委員會中，我們也會討論國際情勢，但就我了解，2050年淨零排放目標沒有因川普新政而改變，依舊堅定往前走。

AI不是泡沫化 是校正回歸

問：如何看待AI浪潮？中研院在AI方面有何成果及展望？

答：AI不是泡沫化，而是校正回歸（correction），任何新技術開發引發各界期待，而過度期待下，假如沒有適當回檔修正，就會變成泡沫，任何產業發展都可能發生這樣的狀況。

現階段看來，短期修正並不影響AI長遠發展，台灣也應找到合適自己的商業模式、利基，中研院可做到匯聚人才，至少不落人後，更進一步希望嶄露頭角、脫穎而出。而目前在晶片設計上或許有一些機會，就是把晶片設計導入AI，中研院也召集許多國內大學教授一起做，既要嘗試最新技術，也要替IC設計公司培育人才。

整體來說，AI現在仍處於先期階段，2022年ChatGPT橫空出世震驚世界，而今年2月DeepSeek又把世界再次叫醒，但全球所有國家都仍在摸索。

AI浪潮席捲下，中研院也成立AI推動辦公室，除強化硬體設施，號召全中研院研究人員、行政人員都努力了解AI，AI可應用在人文社會科學領域，運用數位蒐集、分析資料；AI也可結合生物醫學和醫療，例如用AI輔助老鼠實驗，結合科學家分析，這也是中研院AI辦公室正在推進的部分。

此外，量子科技也是中研院重點研究領域之一，雖是相當新的領域，但中研院已重點投入研究，為國家科技看未來，已成功研發首部超導量子電腦，在量子晶片製作已有初步成果，即將有一篇論文要投稿發表。中研院積極思考要將台灣強項科技帶往哪個方向，其中量子科技即是重要面向之一。

問：中研院在生醫研究發展有哪些成果？

答：中研院已成立mRNA先導工廠，隨新冠肺炎疫情過後，全世界疫苗市場急劇萎縮，中研院原本在mRNA疫苗研發已投入研究，後來研究重點轉向mRNA疫症疫苗及個人化疫苗。這些疫苗特點是不需有太大量產規模，正好適合中研院這個學術單位來設置生產線。因此中研院現已建置好一座mRNA先導設施，可協助學研界進行臨床前製程開發，在全世界是少有設施，國內學研界未來將可透過這座mRNA先導設施，開發出治療不同疾病的核酸藥物。

其他研究方面，包括利用生物方法捕捉二氧化碳，並研究利用細菌來捕捉甲烷，已有許多基礎研究成果，但是距離實際應用仍需再等等；目前也希望利用合成生物學方法，希望能從天然物中找到醫療應用新面向，目前中研院已有團隊投入相關研究。