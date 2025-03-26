政院拍板啟動第15波關鍵原物料減徵措施 延至9月底

行政院副院長鄭麗君26日召開穩定物價小組會議，會中提到，國際農工原物料價格持續回穩，但考量國內外食費、食物類價格漲幅仍相對偏高，為維持民生物價穩定，加以須關注國際經貿情勢變化，會中決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至今年9月底。

去年以來，國際農工原物料逐步回穩，但仍有多項於過去9個月來的進口均價高於降稅前均價，且奶油、冷凍牛肉等部份品項價格仍然較高。鄭麗君表示，考量國內外食費、食物類漲幅及房租年增率仍相對偏高，加以國際經貿情勢仍具高度不確定性，綜合考量各面向因素，為穩定民生物價，原實施第14波減徵關鍵原物料稅負措施至今年3月底，會議決議啟動第15波措施，延長至今年9月底，以減輕國內業者營運負擔。

減徵項目包含：免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

鄭麗君亦責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。另請經濟部、農業部、國家發展委員會、財政部、行政院主計總處等相關部會，持續掌握國內外情勢，滾動評估相關措施，穩定民生物價。

此外，清明時節將至，各地家戶展開掃墓祭祖，推升豬、雞、魚等牲禮，以及水果、花卉等農產品需求，鄭麗君指示農業部持續關注各項蔬果復耕情形，嚴密監控批發及零售端市場行情變動，落實各項調配措施，確保市場供貨無虞。農業部已盤點各項應節農產品，並於節前加強調配或增加供應，包括：毛豬增加10％、土雞增加11％、水產品增加9％、花卉增加50％、白肉雞維持每周至少500萬隻、雞蛋每日供應量2,430萬枚，可充分滿足各地消費需求。針對民眾關心水果價格上漲一事，農業部說明，香蕉及木瓜等水果主要受去年連續颱風豪雨導致產區災損且復耕期長，惟近期氣溫回暖，產能已逐步回復，價格已較2月回跌，預計5月將穩定供應，整體水果價格可望持續回穩。

另一方面，春分時節氣候變化較大，氣溫也較不穩定，鄭麗君也提醒農業部持續強化氣象及產銷資訊之整合與揭露，確保農民取得相關資訊的便利性、即時性，以加強預防及因應氣候變化風險；另密切關注農產品受氣候影響狀況，協調產銷班、農會等團體，視情況提供農民必要協助。