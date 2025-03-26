快訊

「台灣塑膠押出機之父」魏燦文因病逝世 享壽72歲

拍共艦照片太糊又傳輸慢3輔導長遭拔官 基層、退役官兵全炸鍋

亞洲面臨貿易不確定性 富達：中、日、印三大亞股衝內需

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際26日舉行亞洲三大經濟體投資展望記者會指出，亞洲面臨關稅及貿易不確定性，經濟成長前景受影響。不過，中國大陸、日本及印度受惠於內需，展現長期投資契機。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，貿易不確定性趨升，可能使亞洲各國透過更積極的改革，擴大支持內需及加強區內合作，尋求經濟增長和韌性。中國大陸經濟復甦，可望成為大多數亞洲經濟體的替代出口國。

劉培乾表示，自2018至2019年間中美貿易關係首次轉趨緊張後，中國大陸便開始為貿易關係不確定性做準備，降低出口美國比重。去年第4季起，大陸政府更把提振內地消費及培育「新質生產力」列為要務。

富達國際基金經理艾孚斯塔（George Efstathopoulos）表示，中國大陸房地產去槓桿周期最壞階段已過，更重要的是人工智慧（AI）發展，DeepSeek尤其有利於提振市場信心。財政刺激措施將有利於漲勢落後的A股市場，最能嘉惠中型A股。

至於印度，劉培乾認為，美印關稅差距較大，但印度經濟對出口依賴較低，未來數季將受惠於國內市場龐大，又有財政和貨幣政策支持。印度服務業出口數年來明顯成長，年出口量及價值已接近商品出口。

富達國際基金經理歌爾（Amit Goel）指出，印度經濟成長快速，主要受惠於年輕人口龐大、中產階級不斷擴大、收入持續提升。印度經濟正經歷再平衡期，拖累股市表現，但可關注三大長期投資機會，即消費、銀行及醫療保健股。

在日本，劉培乾表示，薪資通貨膨脹良性循環可望逐步形成，國內消費將再次成為經濟成長主力。通膨維持在目標之上，有利日本央行進一步升息，但步伐將溫和，且選在金融市場較平穩時期。

艾孚斯塔指出，日本企業獲利預測上調較其他成熟市場明顯，本益比也較便宜，更具投資吸引力。日本中型股較不受日圓波動影響，且更受惠於國內經濟改善，成為穩健投資選擇。

A股 印度 日本央行

延伸閱讀

對等關稅4月2日上路…「解放日」逼近 各國想對策

印度商品 強勢演出

呆帳解決了…華碩：追回印度53億欠款 依規定辦理認列

群益證看台股 高點25,000

相關新聞

台灣若列「骯髒15國」 恐衝擊經貿？財部觀察到這兩件事

美國總統川普日前稱對美徵收高額關稅的國家稱為「骯髒15國」（The Dirty 15），而台灣也被外媒點名名列其中，外界...

「攸關國家前途」童子賢談能源政策 坦言：若反核全民將付數兆元代價

和碩（4938）董事長童子賢指出，能源政策不是「擁核」或「反核」的選擇，能源牽涉一個國家的安全，能源效率跟成本又牽涉到國...

台電買風電致虧損？經部澄清「錯誤解讀」 指燃料上漲成本壓力大

有關媒體報導台電虧損來自於收購離岸風電等，經濟部表示，台電虧損主因為近年國際燃料價格上漲，承擔龐大燃料成本壓力，跟發展離...

靠「增加收入」抗通膨 76%接案者為兼職上班族

據獵人頭公司瑞星管顧（Rising Management Consulting）2024年人力缺口調查報告顯示，台灣正式...

詐騙招式推陳出新！數發部：用AI對抗AI 把詐騙管道堵起來

詐騙手法不斷推陳出新，有了AI（人工智慧）技術後，詐騙集團把腦筋動到土地公身上，利用AI科技讓「土地公神像」都可以報出名...

補貼被砍 離島基金撥補台電？政院：仍盼立院審議追加預算

立法院刪除114年度挹注台電新台幣1000億元的預算案，台電正爭取以離島建設基金撥補，政院人士今天表示，目前仍盼立法院加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。