靠「增加收入」抗通膨 76%接案者為兼職上班族

據獵人頭公司瑞星管顧（Rising Management Consulting）2024年人力缺口調查報告顯示，台灣正式進入高人力通膨時代，企業面臨人力短缺的情況下，紛紛選擇「商業委外」的方式解決單次性業務需求，且數位外包接案平台「出任務」網站數據亦顯示，76%案主為企業身份，發案頻率占比高於個人身份，代表企業需求主導外包接案市場規模。

而遠距工作模式蓬勃發展，衍伸出的數位工作者則成為外包接案市場的受惠者，其不受限於場地、有網路即可工作的特性，促使「數位遊牧」一詞首次進榜，即占據出任務2024年站內文章熱門關鍵字第三名。

出任務表示，根據網站數據可見外包市場規模自疫情後持續爆發性成長，加上整體大環境的缺工問題依舊存在，看好接下來企業發案及接案客數的成長性，預估2025年整體外包市場商機有望達1.5億。在人力稀缺、生活消費通膨下，有利於企業、接案客在外包市場的發展，企業透過外包形式有效運用有限資源，而身為上班族的兼職接案客則能利用空閒時間增加收入，創造雙贏局面。

行政院主計總處3月初發布2025年2月消費者物價指數（CPI）年增率為1.58%，然而今年前2月的CPI年增率依然高於2％的通膨警戒線，年增率達2.12％。受到通膨影響，使得實質薪資萎縮，上班族只能透過「開源」替自己增加收入，據出任務網站數據顯示，2024年外包接案市場由「有正職工作的上班族」占大宗（76%），兼職接案主因則為「增加存款（占75.3%）」、「生活費不足（占46.9%）」。面對通膨時代，上班族以兼職或接案方式，提早開始累積資產，替買房買車做準備，也避免通膨吃掉退休金。

此外，出任務亦針對旗下會員調查「高收入兼職工作類型」，結果顯示「兼職年收入100萬元以上」工作者中，有34.8%為「企業顧問／企業講師」的上班族，此類型工作內容多數為協助企業進行轉型、給予營運建議或商業模式健檢，及企業內部訓練講師等，對於企業影響力遠勝於單一任務案件，在攸關企業長遠營運成效或內部管理方針的情況下，高機率獲得較高額的案件費用；「兼職年收入50萬元以上」工作者中則由「錄影／影片拍攝」占比第一，代表自媒體世代帶動影像需求大幅增加、案件金額攀升，從腳本發想企劃到後製剪輯的一條龍服務，讓影片拍攝成為少數高兼職收入的接案項目之一。

另，韓國明星亞洲市場經營策略受限於對岸禁韓令，使得台灣成為日本市場外的「首選」地區，專場、拼盤演唱會、見面會百花齊放，2024年幾乎每周都有韓星活動，致使在AI工具日漸發展、逐漸取代專業翻譯人才，導致發案預算大幅減少下，韓語文字翻譯、即時口譯案件數量與預算卻逆風狂飆，其中即時口譯平均預算來到41,193元，相較2023年成長逾五倍、文字翻譯預算亦成長超過1.74倍。

除韓語翻譯需求成長外，據出任務網站數據顯示，2024年預算成長最大外包案件類型為財務會計、法律諮詢、企業顧問等的「專業顧問」，漲幅為102.2%，其次依序為「攝影娛樂（+54%）」、「平面設計（+24.3%）」。「專業顧問」案件類型中以「財務會計」需求增加最為明顯，因企業從規劃借貸、記帳、繳付營業稅，乃至於長期財務規劃皆需仰賴專業會計師協助，且在每年報稅季前需求明顯增加。

隨著基本薪資連九年調漲，企業人事成本逐年增加下，非長期、例行性業務內容的單次任務委由外部專業人才協助更具效益，而出任務網站數據資料亦可應證此趨勢，2024年外包案件量較前年增加12%、預算增加31%，案件預算大幅增長代表外包的依賴度及信賴度皆有一定程度提升。詳細觀察網站數據更發覺，2024年案件量在春節後的求職潮來到一波高峰，可見企業在解決人力通膨問題時，正逐漸朝向使用更多元的型態填補人力空缺，傳統正職招募不再是唯一解。