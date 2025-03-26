詐騙招式推陳出新！數發部：用AI對抗AI 把詐騙管道堵起來

詐騙手法不斷推陳出新，有了AI（人工智慧）技術後，詐騙集團把腦筋動到土地公身上，利用AI科技讓「土地公神像」都可以報出名牌來。數發部次長林宜敬指出，數發部會用AI對抗AI，希望把詐騙管道堵起來。

根據內政部警政署最新統計數據顯示，光是3月16日至22日，一周的時間，全台被詐騙金額高達18億3980萬元，和前一周的詐騙金額14億6139萬元相比，多了將近4億元。其中，仍以「假投資詐騙」詐騙案件數最多、排名居冠，排名第二、第三則是「網路購物詐騙」以及「假買家騙賣家詐騙」。

不過，詐騙集團手法也在推陳出新。數發部官員指出，過去，詐騙都是冒用名人，在臉書上設立帳號，進行假投資詐騙，但現在最新的詐騙廣告，會用證書、素人、股票分析師來吸引民眾，甚至利用AI技術，讓土地公神像出來報明牌。

林宜敬指出，詐騙集團會不斷變化新招，一年前很多詐騙集團冒用財經專家謝金河名義來進行詐騙，但隨著數發部積極與這些名人合作，經過通報查詢網機制，下架了很多冒用投資名人的詐騙廣告，現在詐騙集團也知道冒用謝金河的帳號會遭下架，詐騙集團轉而開始冒用其他名人的名義，而數發部這邊也會針對這些新的詐騙花招追蹤觀察，如果有名人被冒用，數發部也會通知FB、LINE、Google把這些詐騙訊息下架。

針對詐騙，LINE台灣公共事務部副總經理林若凡指出，LINE從廣告把關，涉詐帳號處置，警語加註與持續宣導等多元管道來抗詐，首先，嚴格把關站內廣告的直接投放，自2025年起，所有廣告上必須揭露委刊與出資者等必要資訊，以落實實名制，此外，在帳號處置上，於去年11月上線自動化系統處理涉詐帳號停權需求，截至2月底，已停權1萬1236件，此外，如果此陌生好友是海外用戶時，還會跳出「此為非台灣門號註冊之帳號，請留意潛在詐騙行為」。

林若凡表示，LINE會持續投入資源來進行反詐宣導，然而，LINE相信單打獨鬥無法有效對抗詐騙，因此與專業公私夥伴攜手抗詐，例如去年11月與數發部攜手推出「防詐動態警報」，還在本月將電商加入產業聯防合作，期望可跨產業阻詐。

數發部今日攜手檢調機關、網路廣告平台、公協會及YouTube創作者，舉辦「校園識詐巡迴宣導啟動」記者會。

數數位詐騙手法日益翻新，詐騙集團不僅侵害民眾財產，甚至鎖定年輕族群，誘騙學生誤當詐騙車手，參與詐騙等不法活動，導致法律風險、影響人生未來。為提升防詐意識，數位發展部數位產業署建置 「斥詐人生」專區，整合最新詐騙案例、防詐知識及工具，讓民眾能夠隨時獲取正確資訊，提高識詐能力。同時，深入校園，透過與學生的互動體驗，幫助年輕族群建立數位安全及法治觀念，強化應對詐騙的能力。

數發部長黃彥男表示，數發部持續推動全民識詐教育，此次更聚焦校園族群，因為他們不僅是詐騙集團的目標，也可能被誘騙為共犯。詐騙集團利用年輕人的單純與求職需求，引誘他們成為車手或參與洗錢，使其無意間踏入犯罪深淵，數發部希望幫助年輕族群掌握防詐知識，提升警覺，避免誤入圈套，並攜手 Google、LINE、Meta 及公協會，共同打造堅實的防詐防線。