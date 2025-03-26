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台電買風電致虧損？經部澄清「錯誤解讀」 指燃料上漲成本壓力大

中央社／ 台北26日電
經濟部表示，台電虧損主因為近年國際燃料價格上漲，承擔龐大燃料成本壓力，跟發展離岸風電並無直接關係。圖／聯合報系資料照片
經濟部表示，台電虧損主因為近年國際燃料價格上漲，承擔龐大燃料成本壓力，跟發展離岸風電並無直接關係。圖／聯合報系資料照片

有關媒體報導台電虧損來自於收購離岸風電等，經濟部表示，台電虧損主因為近年國際燃料價格上漲，承擔龐大燃料成本壓力，跟發展離岸風電並無直接關係，報導以全球罕見、從未實際買到的一度2.5元去計算，完全是錯誤解讀。

經濟部能源署今天發布新聞稿澄清，台灣離岸風電推動是參考國外離岸風電成熟國家，像是英國、德國等國行之有年做法，先躉購再轉入競價制度，報導再次以全球罕見、從未實際買到的一度2.5元，去計算所謂的9100億元，完全是錯誤解讀。

能源署強調，離岸風電市場已成熟，區塊開發階段已走向由購電方與離岸風場簽訂購售電合約（CPPA）制度，不再由台電躉購，無涉及台電財務議題。

此外，經濟部長郭智輝提出菲律賓種綠電計畫，引發討論。能源署說明，台菲2國發電成本因土地成本、發電時數等因素而有所差異，不宜直接比較，境外綠電輸送回台灣的目標價格為每度4 元；也就是，低於4元才會進行收購，滿足國內企業需求且不影響國內電價。

離岸風電建置方面，能源署表示，台灣迄今已完成7座離岸風場建置，風力機設置累計374座，併網容量為3.04 GW，根據彭博新財經報導，台灣2024年單年新增併網量達1783MW，為除中國外排名世界第1，台灣已為世界民主國家離岸風電領頭羊之一。依據全球風能協會（GWEC）統計，台灣離岸風電於2023年設置量已名列國際第7位。

能源署最後再度強調，台灣推動多元綠能、深度節能政策皆符合國際主流趨勢，而過去電價調漲是因國際燃料價格大漲且為有效緩解國內通膨壓力，為了照顧民生沒有足額反映電價。

台電 經濟部 離岸風電

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